Huawei OSTA O1 Pro lộ ảnh thực tế: màn hình 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5, viền siêu mỏng 1.05mm

Huawei OSTA O1 Pro, mẫu smartphone thuộc thương hiệu con OSTA, vừa lộ hình ảnh thực tế trước sự kiện ra mắt dự kiến vào ngày 20/11. Điểm nổi bật nhất của máy là màn hình phẳng LTPS độ phân giải 1.5K, kích thước 6.39 inch, tỷ lệ 16:9.5 và bốn viền chỉ khoảng 1.05mm. Toàn bộ thông tin dưới đây là rò rỉ từ trang Gizmochina, chưa được Huawei xác nhận.

Màn hình tỷ lệ 16:9.5 và viền 1.05mm: Huawei muốn tối đa hóa mặt trước

Theo hình ảnh rò rỉ, ngoại hình tổng thể của OSTA O1 Pro khá tương đồng với dòng Pura X View trước đó. Thiết kế màn hình rộng giúp không gian thao tác thoải mái hơn khi gõ phím hoặc xem video.

Hai chiếc điện thoại Huawei OSTA O1 Pro màu đen và đỏ

Mặt trước của máy dùng tấm nền LTPS phẳng, độ phân giải 1.5K, kích thước 6.39 inch. Tỷ lệ màn hình đạt 16:9.5, kết hợp bốn viền siêu mỏng khoảng 1.05mm để tận dụng tối đa diện tích hiển thị.

Mặt lưng được tinh giản so với thế hệ trước

Ở mặt lưng, Huawei có điều chỉnh so với thế hệ trước khi bỏ họa tiết vân nhám, chuyển sang bề mặt hoàn thiện phẳng. Cụm camera sau cũng được đơn giản hóa với cấu trúc hai ống kính.

Theo hình ảnh rò rỉ, những thay đổi này mang lại diện mạo thanh lịch và gọn gàng hơn. Nguồn tin chưa công bố thông số cụ thể của cụm camera.

Kirin 9030 và bốn cấu hình bộ nhớ: những gì được hé lộ

Về phần cứng, tâm điểm là vi xử lý Kirin 9030, con chip do chính Huawei phát triển. Theo nguồn tin, chip này hướng đến việc đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng trên nền tảng mới.

Máy dự kiến có ba phiên bản màu: Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple). Bên cạnh đó là bốn tùy chọn bộ nhớ như bảng dưới đây.

Điều cần chờ đến ngày 20/11

Sự xuất hiện của OSTA O1 Pro cho thấy Huawei đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm với thiết kế màn hình tỷ lệ rộng. Đây là hướng đi khác biệt so với tỷ lệ phổ biến trên nhiều smartphone hiện nay.

Tuy nhiên, các thông số về máy hiện mới là rò rỉ từ Gizmochina. Những thông tin như giá bán, cấu hình camera, dung lượng pin hay hệ điều hành vẫn chưa được đề cập. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ Huawei tại sự kiện ra mắt dự kiến ngày 20/11.