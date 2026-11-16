Huawei OSTA O1 Pro lộ ảnh thực tế: màn hình 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5, viền 1.05mm, chip Kirin 9030

Huawei OSTA O1 Pro đã lộ diện qua hình ảnh thực tế trước sự kiện ra mắt dự kiến vào ngày 20/11. Điểm nổi bật của mẫu điện thoại này là màn hình phẳng LTPS 6.39 inch độ phân giải 1.5K, tỷ lệ 16:9.5 và bốn viền siêu mỏng chỉ khoảng 1.05mm. Máy dự kiến dùng vi xử lý Kirin 9030 do chính Huawei phát triển.

Toàn bộ thông tin dưới đây mới là rò rỉ từ trang Gizmochina. Người dùng cần chờ công bố chính thức từ Huawei để xác nhận.

Màn hình rộng và viền mỏng: điểm nhấn trên ngoại hình của OSTA O1 Pro

Theo các hình ảnh rò rỉ, Huawei OSTA O1 Pro có ngoại hình tổng thể khá tương đồng với dòng Pura X View trước đó. Thiết kế màn hình rộng là điểm nhấn lớn nhất, mang lại không gian thao tác thoải mái khi gõ phím hoặc xem video.

Hai chiếc điện thoại Huawei OSTA O1 Pro màu đen và đỏ

Mặt trước của máy dùng màn hình phẳng LTPS độ phân giải 1.5K, kích thước 6.39 inch. Tỷ lệ màn hình đạt 16:9.5, kết hợp bốn viền siêu mỏng khoảng 1.05mm để tối ưu diện tích hiển thị.

Ở mặt lưng, thiết bị được tinh chỉnh so với thế hệ trước: bỏ họa tiết vân nhám và chuyển sang bề mặt hoàn thiện phẳng. Cụm camera sau cũng được đơn giản hóa với cấu trúc hai ống kính, cho diện mạo thanh lịch và gọn gàng hơn.

Kirin 9030 và bốn tùy chọn bộ nhớ: cấu hình dự kiến

Về phần cứng, tâm điểm của Huawei OSTA O1 Pro là chip Kirin 9030. Đây là vi xử lý do Huawei tự phát triển, được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày trên nền tảng mới.

Theo nguồn tin rò rỉ, mẫu điện thoại thuộc thương hiệu con OSTA sẽ có ba phiên bản màu: Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple). Máy cũng có bốn tùy chọn bộ nhớ như bảng dưới đây.

Các thông số chính được rò rỉ có thể tóm tắt như sau:

Huawei mở rộng dải sản phẩm màn hình tỷ lệ rộng

Sự xuất hiện của OSTA O1 Pro cho thấy Huawei đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm với thiết kế màn hình tỷ lệ rộng. Người dùng quan tâm đang chờ sự kiện ngày 20/11 để có cái nhìn đầy đủ hơn về chiến lược của hãng cho dòng máy này.

Hiện các thông số về Huawei OSTA O1 Pro mới chỉ là thông tin rò rỉ, chưa phải công bố chính thức. Giá bán, camera chi tiết, pin và các tính năng khác vẫn chưa được tiết lộ.