Huawei nova Flip thế hệ mới rò rỉ thiết kế rộng hơn: điện thoại gập vỏ sò thay đổi tỷ lệ màn hình

Huawei nova Flip thế hệ tiếp theo có thể chuyển sang thiết kế rộng hơn, theo thông tin rò rỉ mới nhất do GSMArena dẫn lại. Nếu đúng, đây sẽ là thay đổi lớn về ngoại hình của dòng điện thoại gập vỏ sò này, với một tỷ lệ màn hình hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Huawei chưa xác nhận các chi tiết này.

Từ dáng thon dài đến tỷ lệ cân đối: Huawei đang điều chỉnh điều gì?

Cho đến nay, dòng điện thoại gập vỏ sò thường có kiểu dáng thon dài. Theo nguồn tin, nova Flip thế hệ mới có thể rời bỏ hướng đi đó để chuyển sang tỷ lệ rộng hơn, giúp thiết bị trông cân đối hơn.

Đây được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý trong cách tiếp cận sản phẩm của Huawei. Nguồn tin chưa tiết lộ kích thước cụ thể hay tỷ lệ chính xác của màn hình.

Huawei Nova Flip thế hệ mới sẽ có màn hình rộng hơn

Màn hình rộng hơn mang lại lợi ích gì cho điện thoại gập vỏ sò?

Trên các mẫu gập vỏ sò, màn hình rộng hơn thường mang lại lợi ích rõ rệt khi gõ phím và xem nội dung đa phương tiện. Người dùng có không gian thao tác thoải mái hơn và bớt cảm giác gò bó. Cụ thể, thay đổi tỷ lệ có thể đem lại các lợi ích kỹ thuật sau:

Không gian hiển thị: tối ưu hơn cho các ứng dụng xem video theo tỷ lệ tiêu chuẩn.

Thao tác gõ phím: bàn phím ảo rộng rãi hơn, hạn chế tình trạng gõ nhầm.

Bố trí linh kiện: không gian chiều ngang lớn hơn tạo điều kiện sắp xếp lại pin.

Bản lề và khung viền: bài toán giữ nét nhỏ gọn

Thay đổi kiểu dáng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến tính công thái học. Thiết kế rộng hơn đòi hỏi bản lề và cấu trúc khung viền phải được tinh chỉnh lại để máy vẫn gập mở trơn tru.

Bên cạnh đó, Huawei sẽ phải cân bằng giữa việc tăng kích thước và duy trì tính nhỏ gọn vốn là đặc trưng của dòng máy này. Xu hướng mở rộng chiều ngang hứa hẹn tạo diện mạo khác biệt, dù chi tiết kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Huawei sẽ sớm ra mắt điện thoại Nova Flip mới trong thời gian tới

Thông tin nào đã rõ, thông tin nào còn chờ xác nhận?

Có thể thấy, việc đổi tỷ lệ thiết kế có thể là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa dòng điện thoại gập vỏ sò của Huawei. Dù vậy, toàn bộ chi tiết về thiết kế hiện đều đến từ nguồn tin rò rỉ và chưa được hãng xác nhận.

Người dùng cần chờ thêm công bố chính thức từ Huawei để biết chính xác diện mạo, kích thước và thông số của nova Flip thế hệ tiếp theo.