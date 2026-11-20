HUAWEI Watch 6 được trang bị công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 kết hợp cảm biến PPG 12 kênh

Trong đó điểm nhấn của sản phẩm này chính là công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 được nâng cấp, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao, cho khả năng phản hồi tổng thể tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Người dùng chỉ cần chạm và giữ X-TAP trong 3 giây để kích hoạt Tổng Quan Sức Khỏe (Heath Glance), sau đó nhận báo cáo trong vòng 60 giây. Tổng Quan Sức Khỏe mở rộng từ 11 lên tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá, bao quát bốn nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp.

Việc tập hợp thông tin trong cùng một báo cáo giúp người dùng dễ theo dõi tình trạng cơ thể, nhận biết những thay đổi đáng chú ý và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân giữa lịch trình bận rộn.

Cùng 3 nghiên cứu sức khoẻ chuyên sâu

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH 6 Series còn hỗ trợ ba nghiên cứu sức khỏe khác, bao gồm Nghiên Cứu Nguy Cơ Tăng Huyết Áp, Nghiên Cứu Bệnh Động Mạch Vành và Nghiên Cứu Nguy Cơ Tiểu Đường thông qua ứng dụng HUAWEI Research. Các nghiên cứu khai thác dữ liệu thu thập trong quá trình đeo để cung cấp đánh giá nguy cơ cá nhân hóa: 24 giờ đối với nguy cơ tăng huyết áp, từ 3 - 4 ngày đối với bệnh động mạch vành và từ 3 - 14 ngày đối với nguy cơ tiểu đường.

Sau khi người dùng kích hoạt nghiên cứu và thu thập đủ dữ liệu, kết quả có thể được hiển thị trong Tổng Quan Sức Khỏe, bổ sung góc nhìn dài hạn bên cạnh các chỉ số tại thời điểm kiểm tra.

Đồng hồ còn hiển thị Tổng quan Sức khoẻ

Vào mỗi buổi sáng, chỉ số Trạng thái Sẵn sàng (Physical Readiness) giúp người dùng hiểu hơn về mức độ hồi phục, từ đó cân nhắc kế hoạch làm việc, tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp. Với những người thường xuyên di chuyển hoặc duy trì lịch trình cường độ cao, các thông tin này hỗ trợ việc điều chỉnh nhịp sống dựa trên tín hiệu của cơ thể.

Thiết kế tinh xảo

Vật liệu cao cấp

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác đó chính là thiết kế tinh xảo đi cùng vật liệu cao cấp. Cụ thể trên HUAWEI WATCH 6 Series, Huawei đã mang đến nhiều lựa chọn khác biệt về chất liệu, kích thước và phong cách. Trong đó có:

HUAWEI WATCH 6 Pro 43mm phiên bản Gốm

HUAWEI WATCH 6 Pro 43mm phiên bản Gốm sở hữu thân và dây đeo được chế tác từ gốm công nghệ nano, tạo nên tổng thể liền mạch. Các điểm nhấn vàng kim tại núm xoay, nút bấm và cảm biến X-TAP bổ sung nét tinh xảo cho thiết kế.

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm phiên bản Vũ trụ

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm phiên bản Vũ trụ nổi bật với chất liệu hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ cùng phối màu đen - vàng nổi bật.

Cả hai đều được trang bị mặt kính sapphire

Cả hai phiên bản Pro đều được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit, giúp thông tin hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Phiên bản tiêu chuẩn cũng có hai kích thước 42mm và 46mm

Ở HUAWEI WATCH 6 phiên bản tiêu chuẩn mở ra thêm lựa chọn với vỏ hợp kim nhôm ở kích thước 42mm và thép không gỉ ở kích thước 46mm.

Riêng phiên bản 42mm có trọng lượng thân máy chỉ khoảng 38g, chưa gồm dây đeo.

Dây HUAWEI EasyCross™ với thiết kế gài gọn, cố định chắc chắn, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong công việc, vận động hay ngay cả khi đi ngủ.

HUAWEI WATCH 6 Series còn hỗ trợ nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do

Ngoài ra thì HUAWEI WATCH 6 Series còn hỗ trợ nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do. Tính năng phân tích luyện tập chuyêb sâu với AI giúp phân tích lịch sử vận động và những thay đổi trong quá trình tập luyện để đưa ra gợi ý về thời điểm tăng cường độ hoặc dành thời gian hồi phục.

Kết hợp với trạng thái sẵn sàng để người dùng có thêm cơ sở điều chỉnh kế hoạch vận động theo tình trạng cơ thể.

Riêng bản Pro còn được bổ sung chế độ Thám hiểm (Expedition), cho phép tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và quay về thông minh, mở rộng trải nghiệm sử dụng trong những chuyến khám phá ngoài trời.

Cùng nhiều tiện ích kết nối khác

Đồng thời, HUAWEI WATCH 6 Series còn tích hợp các tiện ích kết nối nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày như kết nối di động eSIM cho phép thực hiện cuộc gọi mà không cần mang theo điện thoại, thuận tiện khi chạy bộ hoặc ra ngoài trong thời gian ngắn. Cùng với các cử chỉ điều khiển thông minh giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn. Ví dụ như khi có cuộc gọi đến mà không tiện nghe máy, người dùng có thể tắt chuông bằng cử chỉ xoay cổ tay; thao tác chạm hai lần và trượt hai lần hỗ trợ điều khiển mà không cần liên tục chạm vào màn hình.

Cùng với đó là hai chế độ pin giúp người dùng lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Theo đó, ở chế độ tiêu chuẩn, bản 46mm có thời lượng sử dụng thường xuyên lên đến 4,5 ngày, trong khi các bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày. Chế độ tiết kiệm có thể kéo dài thời lượng tương ứng lên đến 11 ngày và 7 ngày khi sử dụng ít, với một số tính năng được giới hạn.

Khả năng sạc nhanh không dây cho phép bổ sung năng lượng sử dụng cả ngày chỉ sau 15 phút sạc.

Sản phẩm đã mở đặt trước và sẽ chính thức mở bán vào ngày 25 tháng 11 tới đây

HUAWEI WATCH 6 Series bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 19/11/2026 trên các nền tảng thương mại điện tử, và sẽ chính thức mở bán từ ngày 25/11/2026 với mức giá tuỳ theo từng phiên bản. Cụ thể:

- HUAWEI WATCH 6 phiên bản Tiêu chuẩn, 46 mm và 42 mm: 9.490.000 đồng

- HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản Pro, 46 mm và 43 mm: 12.490.000 đồng

* Từ nay đến hết ngày 25/12, khách hàng mua sản phẩm sẽ nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds 6i, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health+, ưu đãi 1.000 đồng cho gói VIP Mặt Đồng Hồ và gói bảo hành HUAWEI Care Worry-Free 1 năm.

Gói thành viên HUAWEI Health+ mở thêm các quyền lợi như khóa tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, Kế hoạch giữ dáng, Phân tích chế độ ăn và Kế hoạch tập luyện thông minh, theo điều kiện áp dụng.