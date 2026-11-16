Huawei Mate X8 ra mắt ngày 24/11: rò rỉ pin 6000mAh, camera tiềm vọng 50MP, màn hình gập 8.15 inch

Huawei Mate X8, mẫu điện thoại màn hình gập tiếp theo của hãng, đã được ấn định ngày ra mắt vào 24 tháng 11 tại thị trường quê nhà. Theo các thông tin rò rỉ, máy có màn hình trong 8.15 inch, pin tối thiểu 6000mAh, camera chính 50MP khẩu độ thay đổi và camera tiềm vọng 50MP. Toàn bộ cấu hình dưới đây chưa được hãng xác nhận và có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức trình làng.

Poster sự kiện ra mắt điện thoại màn hình gập Huawei Mate X8

Thiết kế gập trong và màn hình lớn hơn thế hệ trước

Huawei Mate X8 tiếp tục duy trì cơ chế gập trong quen thuộc của dòng Mate X. Điểm nhấn ngoại hình là cụm camera sau dạng tròn lớn. Camera selfie đục lỗ được đặt trên cả hai màn hình, giúp trải nghiệm thị giác liền mạch.

Cụ thể, màn hình ngoài có kích thước 6.5 inch, còn màn hình trong lên tới 8.15 inch. Theo mô tả sản phẩm Huawei Mate X7 đang được bán tại Việt Nam, thế hệ này có màn hình gập OLED 8 inch, tần số quét 120 Hz. Diện tích hiển thị tăng lên giúp mở rộng không gian đa nhiệm và giải trí.

Mặt lưng của Huawei Mate X8 nổi bật với cụm camera hình tròn

Bên cạnh đó, khung viền máy được vát mỏng, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi gập lại.

Pin 6000mAh: lời giải cho bài toán hai màn hình độ phân giải cao

Theo rò rỉ, Huawei Mate X8 được trang bị viên pin dung lượng tối thiểu 6000mAh. Với thiết bị gập cỡ lớn, dung lượng này có ý nghĩa đáng kể. Máy phải vận hành hai màn hình độ phân giải cao cùng vi xử lý mạnh trong thời gian dài.

Cạnh bên mỏng nhẹ của điện thoại gập Huawei Mate X8 khi đóng lại

Camera khẩu độ thay đổi và ống kính tiềm vọng 50MP

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm sáng công nghệ của máy. Camera chính 50MP hỗ trợ khẩu độ thay đổi linh hoạt, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh và thu sáng tốt hơn trong nhiều điều kiện môi trường.

Đi kèm là ống kính tiềm vọng 50MP. Ống kính này hỗ trợ chụp ảnh thu phóng quang học từ khoảng cách xa mà không làm giảm chi tiết bức ảnh.

Ngoài ra, Huawei Mate X8 được đồn đoán tích hợp tính năng Privacy Display. Đây là công nghệ màn hình chống nhìn trộm, hữu ích với doanh nhân khi cần bảo vệ dữ liệu cá nhân ở nơi công cộng.

Hai phiên bản bộ nhớ cho các nhu cầu khác nhau

Theo các báo cáo gần đây, Huawei Mate X8 sẽ có hai biến thể chính: bản tiêu chuẩn và bản Collector’s Edition cao cấp hơn.

Màn hình chính của Huawei Mate X8 khi mở ra hoàn toàn

Bản tiêu chuẩn có RAM 12GB, đủ cho tác vụ đa nhiệm hằng ngày cũng như lưu trữ hình ảnh và ứng dụng cơ bản. Trong khi đó, Collector’s Edition nâng RAM lên 16GB và độc quyền hỗ trợ camera ngoài Ruiying Z10, mở rộng khả năng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Mốc 24/11 và những điều cần chờ xác nhận

Việc chốt ngày ra mắt 24 tháng 11 cho thấy Huawei đang tuân thủ chu kỳ phát hành hằng năm của dòng sản phẩm này. Thiết kế thực tế và mức giá bán chính thức sẽ được công bố tại sự kiện sắp tới.

Tuy nhiên, các thông tin về pin, camera, Privacy Display và phiên bản bộ nhớ hiện vẫn dựa trên rò rỉ. Thông số thực tế có thể khác khi Huawei Mate X8 chính thức trình làng. Thông tin được tổng hợp theo Gizmochina.