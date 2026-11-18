Huawei Mate X8 vừa xuất hiện trong một video rò rỉ cho thấy màn hình trong gần như không có nếp gấp, ngay cả khi nghiêng ở nhiều góc nhìn. Theo thông tin chính thức, mẫu điện thoại màn hình gập này sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 24/11. Tuy nhiên, các thông số cấu hình hiện mới chỉ đến từ nguồn rò rỉ và chưa được hãng xác nhận.

Nếp gấp gần như biến mất trong video 18 giây

Đoạn clip kéo dài 18 giây được đăng trên mạng xã hội Weibo, cung cấp góc nhìn cận cảnh vào màn hình trong của Huawei Mate X8. Thiết bị màu tím nhạt được mở ra ngoài trời, bề mặt kính bóng nhưng gần như không để lộ đường gấp khi thay đổi góc nghiêng và điều kiện ánh sáng.

Hình ảnh rò rỉ nếp gấp màn hình của điện thoại Huawei Mate X8

Thông tin này phù hợp với các chiến dịch tiếp thị ngoại tuyến của hãng đang diễn ra tại Trung Quốc. Huawei dùng ba từ khóa “Lớn, Sáng và Phẳng” để mô tả màn hình gập thế hệ mới.

Bản lề từ tính và tấm nền tinh chỉnh: những gì leaker tiết lộ

Theo leaker FixedFocus, Huawei Mate X8 được trang bị cơ chế bản lề từ tính hoàn toàn mới, kết hợp tấm nền bên trong đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Đây là hai yếu tố được cho là góp phần làm phẳng vùng nếp gấp.

Nếu khả năng này được duy trì ổn định trong thực tế, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn. Theo nguồn tin, các đối thủ phương Tây thường gặp tình trạng nếp gấp hằn rõ sau một thời gian ngắn sử dụng, hoặc bề mặt khu vực bản lề quá mềm khiến người dùng lo ngại về độ bền.

Tuy vậy, video chỉ ghi lại một thiết bị hoàn toàn mới. Vì thế, độ bền dài hạn của lớp màn hình và bản lề vẫn cần được kiểm chứng thêm trong quá trình sử dụng thực tế.

Màn hình lớn hơn, pin và camera nâng cấp theo tin đồn

Về hiển thị, Huawei Mate X8 được đồn đoán có màn hình ngoài 6.5 inch và màn hình trong 8.15 inch, cùng sử dụng kính siêu mỏng. So với thế hệ tiền nhiệm, vốn có kích thước 6.49 inch và 8 inch, không gian thao tác được mở rộng đáng kể.

Bản render thiết kế rò rỉ của điện thoại màn hình gập Huawei Mate X8

Bên cạnh màn hình, cấu hình bên trong cũng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ. Các báo cáo rò rỉ nêu một số thông số đáng chú ý:

Vi xử lý: dự kiến là chip Kirin 9050 Pro thế hệ mới.

Dung lượng pin: có thể vượt mức 6.000 mAh.

Camera chính: cảm biến 50 megapixel, hỗ trợ thay đổi khẩu độ linh hoạt theo điều kiện ánh sáng.

Camera tele: ống kính tiềm vọng 50 megapixel, dùng cảm biến RYYB giúp thu sáng tốt hơn khi chụp xa.

Ngày ra mắt và các tùy chọn bộ nhớ

Cửa hàng trực tuyến của hãng đã liệt kê các cấu hình tiêu chuẩn gồm 12GB+256GB và 12GB+512GB. Ngoài ra, phiên bản Collector's Edition cao cấp có RAM 16GB, đi kèm bộ nhớ trong 512GB hoặc lên đến 1TB.

Huawei Mate X8 sẽ ra mắt vào ngày 24/11 tới

Theo thông tin chính thức, sản phẩm sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 24/11. Huawei chưa công bố kế hoạch phát hành trên phạm vi toàn cầu. Dựa trên lịch trình của thế hệ trước, thiết bị có thể đến các thị trường quốc tế sau vài tuần kể từ thời điểm ra mắt nội địa.

Những điểm cần chờ xác nhận từ hãng

Nhìn chung, các thông tin rò rỉ cho thấy Huawei tập trung hoàn thiện bản lề và nâng cấp phần cứng cho Mate X8. Khả năng làm phẳng nếp gấp cùng hệ thống camera được kỳ vọng tạo sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, các thông số hiện chỉ đến từ leaker. Người dùng cần chờ xác nhận chính thức từ Huawei tại sự kiện ra mắt sắp tới. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.