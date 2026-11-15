Huawei Mate X8 lộ thiết kế gập trong, dự kiến màn hình chính 8,15 inch và chip Kirin 9050 Pro

Huawei Mate X8 sẽ giữ cơ chế gập trong đặc trưng của dòng Mate X và dùng cụm camera sau hình tròn kích thước lớn. Thông tin này xuất hiện trong đoạn video ngắn mà Huawei công bố nhân dịp kỷ niệm tám năm ra mắt dòng sản phẩm màn hình gập. Hãng chưa công bố thông số, nhưng các hình ảnh đã cho thấy khá rõ ngoại hình của thiết bị.

Ngôn ngữ thiết kế quen thuộc: Huawei chọn hoàn thiện thay vì thay đổi

Theo video, tổng thể máy vẫn duy trì cơ chế gập vào trong. Mặt lưng nổi bật với mô-đun camera hình tròn lớn, đồng nhất với các thế hệ tiền nhiệm.

Hình ảnh mặt trước Huawei Mate X8 với màn hình phụ đục lỗ

Việc giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cho thấy hãng đang tập trung hoàn thiện trải nghiệm cốt lõi thay vì thay đổi hoàn toàn ngoại hình. Video chủ yếu trình diễn máy ở cả trạng thái đóng và mở, giúp người xem hình dung tỷ lệ màn hình thực tế. Người từng dùng phiên bản tiền nhiệm sẽ thấy kiểu dáng này khá quen thuộc.

Màn hình 8,15 inch và Kirin 9050 Pro: những nâng cấp được đồn đoán

Bên cạnh hình ảnh chính thức, giới thạo tin tiết lộ một số thông số. Màn hình phụ bên ngoài dự kiến khoảng 6,5 inch, còn màn hình chính bên trong đạt 8,15 inch. Đây là mức nâng cấp nhẹ so với tấm nền 8 inch trên thế hệ tiền nhiệm.

Cận cảnh mặt sau của Huawei Mate X8

Đáng chú ý, màn hình gập bên trong được cho là dùng lớp kính siêu mỏng UTG. Cải tiến này giúp tăng độ bền vật lý và tối ưu nếp gấp khi thao tác cảm ứng.

Về hiệu năng, máy nhiều khả năng dùng vi xử lý Kirin 9050 Pro. Đây là chip cao cấp từng xuất hiện trên các mẫu máy ra mắt vào mùa thu năm nay, xây dựng trên kiến trúc LogicFolding 3D độc quyền của hãng. Do phiên bản trước chỉ dùng Kirin 9030 Pro, người dùng có thể kỳ vọng sức mạnh xử lý được cải thiện đáng kể.

Hai dải sản phẩm và năm tùy chọn màu theo nguồn tin rò rỉ

Dù nhà sản xuất chưa xác nhận, các báo cáo rò rỉ cho biết Huawei Mate X8 sẽ có hai dải sản phẩm: bản tiêu chuẩn và bản sưu tầm cao cấp với dung lượng lưu trữ lớn hơn.

Màn hình chính bên trong của Huawei Mate X8 khi mở ra

Các tùy chọn bộ nhớ dự kiến được tổng hợp dưới đây để tiện đối chiếu.

Cả hai phiên bản được đồn đoán ra mắt với năm tùy chọn màu: Cam Danxia, Gấm Qingshan, Trắng Xueyu, Đen Cangqiong và Zijin. Tuy nhiên, tên gọi thương mại chính thức của các màu này vẫn cần chờ thông báo từ hãng.

Điều cần lưu ý trước ngày ra mắt

Việc công bố thiết kế qua video cho thấy ngày ra mắt chính thức của sản phẩm đang đến gần. Tuy vậy, phần lớn thông số kỹ thuật và màu sắc hiện vẫn đến từ các báo cáo rò rỉ, theo Gizmochina. Cấu hình thực tế của Huawei Mate X8 vì thế có thể thay đổi và cần chờ xác nhận chính thức từ Huawei.