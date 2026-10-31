Huawei Mate X8 lộ diện cấu hình với chip Kirin 9050 Pro và camera tele tiềm vọng RYYB 50MP

Sau khi trình làng các dòng sản phẩm Enjoy 100 và Pura 90 Plus, Huawei tiếp tục chuẩn bị cho đợt nâng cấp phần cứng tiếp theo trong phân khúc thiết bị gập cao cấp. Thông tin rò rỉ từ tài khoản Smart Pikachu cho thấy mẫu điện thoại màn hình gập Huawei Mate X8 sẽ mang đến nhiều bước tiến công nghệ đáng chú ý, nổi bật là việc tích hợp vi xử lý Kirin 9050 Pro và cụm ống kính tiềm vọng RYYB thế hệ mới.

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Kirin 9050 Pro

Trọng tâm phần cứng của Huawei Mate X8 nằm ở con chip Kirin 9050 Pro. Đây là dòng vi xử lý cao cấp từng được trang bị trên hai mẫu flagship Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS. Việc mang con chip này lên Mate X8 khẳng định định hướng tối ưu hóa hiệu năng tính toán cũng như khả năng xử lý đồ họa cho các tác vụ đa nhiệm nặng trên giao diện màn hình lớn.

Sự đồng bộ giữa nền tảng phần cứng tự phát triển và hệ điều hành giúp thiết bị khai thác tối đa tài nguyên xử lý, đồng thời nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho các tác vụ thường nhật lẫn đồ họa chuyên sâu.

Đột phá quang học với cảm biến RYYB và ống kính tiềm vọng 50MP

Hệ thống máy ảnh trên các thiết bị gập thường phải chịu sự đánh đổi về kích thước cảm biến do giới hạn độ dày. Tuy nhiên, Huawei Mate X8 được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán này nhờ cụm cảm biến chính 50MP với dải tương phản động cao kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng 50MP sử dụng ma trận lọc màu RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue).

Huawei Mate X8 đang được phát triển

Cấu trúc điểm ảnh RYYB thay thế điểm ảnh màu xanh lá truyền thống bằng màu vàng, giúp cảm biến thu nhận lượng ánh sáng nhiều hơn đáng kể, mang lại ưu thế vượt trội khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, thiết bị còn bổ sung cảm biến màu sắc nguyên bản lá phong đỏ, hỗ trợ tái lập tông màu chuẩn xác và tự nhiên.

Hệ thống quang học này cũng mở rộng khả năng nhiếp ảnh thông qua tính năng chụp siêu cận cảnh (macro) từ xa bằng ống kính tele và quay video chuyển động chậm với độ chi tiết cao.

Không gian hiển thị lớn và dung lượng pin mở rộng

Về mặt cấu trúc, các nguồn tin cho thấy Huawei Mate X8 sở hữu màn hình phụ bên ngoài kích thước 6.5 inch, trong khi màn hình gập bên trong đạt khoảng 8.15 inch. Tấm nền kích thước lớn này hướng đến việc tối ưu không gian hiển thị cho các tác vụ làm việc đa cửa sổ và giải trí.

Thông tin cấu hình của mẫu điện thoại gập tiếp theo đến từ Huawei

Đáng chú ý, dung lượng pin của máy được dự đoán sẽ vượt mốc 6.000mAh, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất về thời lượng hoạt động trên các dòng điện thoại gập hiện nay. Dù vậy, các thông số kỹ thuật về màn hình và pin vẫn đang chờ xác nhận chính thức từ thương hiệu.

Mở rộng hệ sinh thái phần cứng mới của Huawei

Bên cạnh tâm điểm Mate X8, thông tin rò rỉ còn cho thấy sự xuất hiện của máy tính bảng MatePad Mini thế hệ thứ hai. Thiết bị được dự kiến bổ sung kết nối mạng 5G cùng màn hình có tần số quét cao, tiếp nối thành công của phiên bản tiền nhiệm ra mắt vào tháng 9/2025 vốn sở hữu kích thước màn hình 8.8 inch.

Ngoài ra, Huawei còn được cho là đang hoàn thiện một mẫu máy tính cá nhân (PC) sử dụng công nghệ màn hình gập và dòng tai nghe không dây mới. Với việc thế hệ tiền nhiệm Mate X7 từng xuất hiện vào cuối tháng 11, giới công nghệ dự đoán Mate X8 cùng dải sản phẩm mới nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt vào cùng thời điểm trong năm nay.