Huawei Mate 90 Series lộ diện qua ảnh render với màn hình ba lỗ và mặt lưng hai tông màu

Những hình ảnh render chi tiết về thế hệ flagship Huawei Mate 90 Series vừa được chia sẻ, phác họa rõ nét ngôn ngữ thiết kế của toàn bộ dải sản phẩm. Thay vì tạo ra bước ngoặt hoàn toàn khác biệt, Huawei lựa chọn tinh chỉnh các giá trị cốt lõi với màn hình đục ba lỗ đặc trưng, kết hợp cùng kỹ thuật xử lý vật liệu hai tông màu ở mặt sau.

Thiết kế mặt trước: Giữ vững hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, cả bốn phiên bản thuộc dòng Mate 90 đều tiếp tục sử dụng thiết kế ba lỗ đục ở cạnh trên màn hình. Đây là khu vực bố trí camera selfie và toàn bộ cụm cảm biến đo chiều sâu phục vụ tính năng mở khóa khuôn mặt 3D chuẩn sinh trắc học. Cấu trúc này từng được hãng giới thiệu trên dòng Mate 60 vào năm 2023 trước khi mở rộng ra toàn bộ dải sản phẩm ở thế hệ Mate 80.

Ảnh render Huawei Matet 90

Bên cạnh cụm cảm biến, phần hiển thị đánh dấu sự chuyển đổi sang phong cách phẳng hoàn toàn. Màn hình máy sở hữu các góc bo tròn nhẹ cùng đường viền bezel được gọt mỏng tối đa. Phần khung viền kim loại hai bên cũng được gia công phẳng hơn đáng kể so với dáng cong truyền thống ở các đời trước, tạo nên kiểu dáng vuông vắn và chắc chắn khi cầm nắm. Báo cáo kỹ thuật cho thấy thiết bị sẽ trang bị tấm nền OLED phẳng kích thước 6.9 inch đồng bộ trên tất cả các biến thể.

Mặt lưng Mate 90 Pro Max: Hoàn thiện bề mặt kép và cụm camera tròn

Ở mặt sau, phiên bản cao cấp Mate 90 Pro Max thu hút sự chú ý nhờ cách phân chia bề mặt thành hai mảng tách biệt với chất liệu hoàn thiện tương phản. Khu vực nửa trên chiếm phần lớn diện tích lưng máy, sở hữu kết cấu đường gân nổi mịn chống bám vân tay. Nơi đây đặt cụm camera hình tròn kích thước lớn với logo thương hiệu công nghệ hình ảnh XMAGE nằm chính giữa. Nửa dưới của thân máy được xử lý nhẵn bóng, làm nổi bật logo Huawei đặt dọc quen thuộc.

Thiết kế mặt sau của Huawei Mate 90 Pro Max

Phiên bản Pro Max dự kiến có 4 tùy chọn màu sắc gồm xanh lá, hồng, trắng và đen. Mỗi bản màu đều có điểm nhấn xử lý quang học riêng biệt:

Bản xanh lá: Tích hợp viền sáng phản quang bao quanh mô-đun camera, kết hợp cùng sắc xanh nhạt hơn ở mảng lưng dưới.

Bản trắng: Tương phản thanh lịch nhờ nửa dưới được phủ lớp hoàn thiện tông xám bạc.

Bản đen: Hướng tới sự liền khối tối đa với sắc độ tối đồng nhất, đường viền camera tiệp màu hoàn toàn vào thân máy.

Bản hồng: Phối màu trẻ trung nhưng vẫn duy trì cấu trúc phân tầng vật liệu hai mảng riêng biệt.

Mate 90 RS Ultimate Design: Ngôn ngữ bát giác đậm chất chế tác

Trái ngược với vẻ thanh thoát của bản Pro Max, mẫu máy đắt giá nhất dòng sản phẩm là Mate 90 RS Ultimate Design theo đuổi ngôn ngữ thiết kế cơ khí sắc sảo. Cụm camera hình tròn truyền thống được thay thế bằng khối mô-đun bát giác góc cạnh nhô cao khỏi thân máy.

Thiết kế Mate 90 RS Ultimate Design

Từ chân cụm camera, một đường gân nổi dọc chạy thẳng xuống giữa mặt lưng, khắc dòng chữ định danh Ultimate Design. Logo Huawei được dời xuống sát cạnh dưới của thiết bị. Mẫu máy này dự kiến ra mắt với 3 tùy chọn màu sắc gồm đen, đỏ và trắng. Phong cách hai tông màu tiếp tục là trọng tâm với bản màu đỏ kết hợp nửa dưới màu kem, trong khi bản màu trắng đi liền với mảng hoàn thiện ánh bạc kim loại, khẳng định rõ rệt vị thế phân khúc siêu cao cấp của sản phẩm.