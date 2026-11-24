Huawei vừa chính thức giới thiệu Mate 90 Air tại sự kiện ở Trung Quốc. Đây là mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất của dòng Mate, với độ dày 6.58mm, trọng lượng 208 gram và chip Kirin 9020 thế hệ mới. Giá khởi điểm là 4,999 CNY, tương đương 19.28 triệu đồng.

Thiết bị này đáng chú ý ở chỗ vẫn giữ màn hình 7 inch, pin 6,500mAh và hệ thống bốn camera sau dù thân máy rất mỏng. Theo Gizmochina, đó là điểm khác biệt chính của máy so với các thế hệ Mate trước.

Thân máy 6.58mm và màn hình 7 inch cong bốn cạnh

Huawei Mate 90 Air có độ dày 6.58mm và nặng 208 gram. Phần khung viền giữa được vát mỏng xuống 3.7mm, giúp máy trở thành mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất thuộc dòng Mate của hãng.

Thiết kế mỏng nhẹ của Huawei Mate 90 Air

Mặt trước là màn hình 7 inch, độ phân giải 1.5K, cong đều ở cả bốn cạnh. Tấm nền hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 4,000 nit và công nghệ làm mờ PWM 2,160Hz. Mặt lưng nổi bật với cụm camera tròn, kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Mate.

Kirin 9020 và pin 6,500mAh: hiệu năng đi cùng thân máy mỏng

Mate 90 Air dùng chip Kirin 9020. Theo nhà sản xuất, vi xử lý này tăng 9% hiệu suất đơn nhân, 36% hiệu suất đa nhân và cải thiện 18% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Huawei cho biết trải nghiệm chơi game nhờ đó tốt hơn 30%.

Máy có RAM 12GB. Công nghệ quản lý bộ nhớ mới giúp khả năng đa nhiệm tiệm cận mức 16GB, theo công bố của hãng.

Về năng lượng, thiết bị có viên pin 6,500mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và cho thời lượng phát video 23 giờ. Các con số này đều do nhà sản xuất công bố, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập.

Bốn camera sau, tính năng AI và kết nối vệ tinh

Phía sau là hệ thống bốn ống kính, gồm các cảm biến sau:

Camera chính: 50MP, cảm biến 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.8, chống rung quang học OIS.

Camera góc siêu rộng: 8MP, khẩu độ f/2.2, hỗ trợ chụp macro.

Camera tele 3x: 12MP, tích hợp OIS.

Camera màu Red Maple: hỗ trợ 1.5 triệu kênh đa phổ.

Camera trước dùng cảm biến 10.7MP cho nhu cầu selfie. Bên cạnh đó, Huawei bổ sung các tính năng AI gợi ý tư thế, bố cục và thẻ màu tùy chỉnh.

Về kết nối, máy hỗ trợ mạng di động 5A, Wi-Fi 7+, công nghệ NearLink và nhắn tin vệ tinh BeiDou hai chiều.

Các phiên bản màu sắc của Huawei Mate 90 Air

Thông số chính của Huawei Mate 90 Air

Giá bán và các tùy chọn màu sắc

Huawei Mate 90 Air có hai phiên bản bộ nhớ. Bản 12GB + 256GB giá từ 4,999 CNY (tương đương 19.28 triệu đồng), còn bản 12GB + 512GB giá 5,999 Yuan (khoảng 23.14 triệu đồng).

Người dùng có thể chọn một trong ba màu: Vàng hồng (Rose Gold), Bạc mặt trăng (Moon Silver) và Đen vỏ chai (Obsidian Black). Mức giá trên là giá công bố tại Trung Quốc, được quy đổi sang tiền Việt theo nguồn tin.