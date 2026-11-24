Huawei vừa chính thức ra mắt Mate 90 Air tại Trung Quốc. Đây là mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất của dòng Mate, với độ dày 6.58mm, trọng lượng 208 gram, chip Kirin 9020 và pin 6,500mAh. Giá khởi điểm là 4,999 CNY, tương đương 19.28 triệu đồng.

Mỏng 6.58mm nhưng vẫn có màn hình 7 inch

Phần khung viền giữa của Mate 90 Air được vát xuống chỉ còn 3.7mm. Nhờ đó, máy trở thành mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất thuộc dòng Mate của hãng. Mặt lưng giữ cụm camera tròn, kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng sản phẩm.

Thiết kế mỏng nhẹ của Huawei Mate 90 Air

Mặt trước là màn hình 7 inch độ phân giải 1.5K, cong đều ở cả bốn cạnh. Tấm nền hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 4,000 nit và công nghệ làm mờ PWM 2,160Hz.

Kirin 9020: con số nâng cấp theo công bố của hãng

Mate 90 Air dùng chip Kirin 9020 thế hệ mới. Theo nhà sản xuất, so với thế hệ trước, hiệu suất đơn nhân tăng 9%, đa nhân tăng 36% và khả năng xử lý đồ họa cải thiện 18%. Huawei cho biết trải nghiệm chơi game tốt hơn 30%. Các mức tăng này là số liệu do hãng công bố, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập trong nguồn tin.

Máy có RAM 12GB, nhưng công nghệ quản lý bộ nhớ mới giúp khả năng đa nhiệm tiệm cận mức 16GB. Về năng lượng, pin 6,500mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và cho thời gian phát video 23 giờ.

Bốn camera sau và các chuẩn kết nối mới

Mặt sau của Mate 90 Air có bốn ống kính. Cụ thể:

Camera chính 50MP, cảm biến 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.8, có chống rung quang học OIS.

Camera góc siêu rộng 8MP, khẩu độ f/2.2, hỗ trợ chụp macro.

Camera tele 3x 12MP, có OIS.

Camera màu Red Maple hỗ trợ 1.5 triệu kênh đa phổ.

Camera trước dùng cảm biến 10.7MP cho nhu cầu selfie. Huawei cũng bổ sung các tính năng AI gợi ý tư thế, bố cục và thẻ màu tùy chỉnh.

Về kết nối, máy hỗ trợ mạng di động 5A, Wi-Fi 7+, công nghệ NearLink và nhắn tin vệ tinh BeiDou hai chiều.

Thông số chính của Huawei Mate 90 Air

Đặt cạnh iPhone Air: cùng hướng mỏng nhẹ, khác cách tiếp cận

Mate 90 Air thuộc nhóm điện thoại mỏng nhẹ, cùng hướng với iPhone Air. Theo thông tin kèm trong nguồn, iPhone Air dày 5.6mm, dùng chip A19 Pro và cho thời gian xem video liên tục đến 27 giờ. Mate 90 Air dày hơn, nhưng có pin 6,500mAh, nhiều camera sau hơn và màn hình 7 inch. Hai máy chưa được so sánh thực tế trong nguồn tin.

Giá bán và các phiên bản màu

Bản 12GB + 256GB có giá 4,999 CNY, tương đương 19.28 triệu đồng. Bản 12GB + 512GB có giá 5,999 Yuan, khoảng 23.14 triệu đồng. Nguồn tin chưa đề cập kế hoạch bán ra ngoài Trung Quốc.

Các phiên bản màu sắc của Huawei Mate 90 Air

Người dùng có ba màu để chọn: Vàng hồng (Rose Gold), Bạc mặt trăng (Moon Silver) và Đen vỏ chai (Obsidian Black).