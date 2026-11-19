Huawei Mate 90 Air vừa xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến Vmall, xác nhận ba tùy chọn màu sắc là Vàng hồng, Bạc và Đen, cùng hai phiên bản bộ nhớ 12GB RAM kèm 256GB hoặc 512GB bộ nhớ trong. Thông tin này được đăng tải trước sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Huawei vào ngày 24 tháng 11. Theo Gizmochina, đây là chiếc điện thoại dạng thanh mỏng nhất từ trước đến nay của hãng.

Ba tùy chọn màu và ngôn ngữ thiết kế kế thừa dòng Mate 90

Huawei Mate 90 Air được định vị là flagship mỏng nhẹ và tiếp tục ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Mate 90. Máy có mặt lưng ghép nối cùng cụm camera hình tròn lớn, chứa ba ống kính và một cảm biến màu sắc Red Maple.

Các tùy chọn màu sắc của Huawei Mate 90 Air

Cả mặt kính trước và sau đều được làm cong, kết hợp liền mạch với khung viền bo tròn. Trên Vmall, máy hiện có ba màu Vàng hồng, Bạc và Đen. Ngược lại, phiên bản màu xanh lá từng xuất hiện trong tin rò rỉ vẫn chưa được liệt kê.

Vmall chỉ liệt kê bản 12GB RAM, biến thể 16GB vẫn vắng mặt

Về bộ nhớ, cửa hàng trực tuyến của hãng hiện chỉ có các phiên bản 12GB RAM đi kèm 256GB và 512GB bộ nhớ trong. Các biến thể 16GB RAM theo tin đồn trước đó tạm thời chưa có mặt trên hệ thống.

Theo các báo cáo, máy dự kiến dùng màn hình cong 1.5K kích thước 7 inch. Bản 12GB RAM có thể sử dụng vi xử lý Kirin 9030, trong khi bản 16GB được cho là nâng cấp lên chip Kirin 9035. Thiết bị cũng dự kiến chạy HarmonyOS 7 khi xuất xưởng.

Thiết kế góc cạnh của Huawei Mate 90 Air

Pin 6.800 mAh: điểm nhấn của một chiếc điện thoại mỏng

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở viên pin 6.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc không dây 50W. Đây là thông số dự kiến, chưa được hãng công bố chính thức.

Để so sánh, thế hệ Mate 70 Air tiền nhiệm có độ dày 6,6 mm và pin 6.500 mAh. Mẫu máy mới dường như còn mỏng hơn nhưng lại có dung lượng pin lớn hơn đáng kể. Theo nguồn tin, lợi thế này vượt trội so với các đối thủ như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge, vốn có pin dưới 4.000 mAh.

Thông số đã xác nhận và thông số còn ở mức dự kiến

Giá bán: nhìn từ Mate 70 Air và mốc 5.999 CNY của dòng Mate 90

Mate 70 Air có giá khởi điểm 4.199 CNY (tương đương 16,19 triệu đồng). Trong khi đó, dòng Mate 90 có giá từ 5.999 CNY (tương đương 23,13 triệu đồng). Từ mức chênh này, nguồn tin cho rằng người dùng nên chuẩn bị cho khả năng giá bán tăng, dù Huawei chưa công bố giá của Mate 90 Air.

Nhìn chung, Huawei Mate 90 Air đang hướng tới sự kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng và dung lượng pin lớn. Cấu hình đầy đủ cùng giá bán chính thức sẽ rõ hơn khi sản phẩm ra mắt vào ngày 24 tháng 11.