Huawei Mate 90 Air nhiều khả năng được trang bị chip Kirin 9020, màn hình cong bốn cạnh 7 inch, ba camera sau và pin 6.500 mAh, theo thông số rò rỉ trước thềm ra mắt. Huawei dự kiến tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 24 tháng 11. Hãng mới xác nhận một vài chi tiết, phần lớn cấu hình còn lại đến từ các leaker nên cần được xem là thông tin chưa chính thức.

Màn hình 7 inch, độ sáng 4.000 nits: những gì đã lộ diện

Theo tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, Mate 90 Air dùng màn hình cong bốn cạnh kích thước 7 inch. Tấm nền có độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Với một màn hình lớn như vậy, độ phân giải 1.5K được xem là lựa chọn cân bằng giữa độ sắc nét và khả năng tiết kiệm pin.

Đáng chú ý, độ sáng tối đa của màn hình được cho là lên tới 4.000 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Huawei Mate 90 Air sẽ có màn hình lớn

Kirin 9020 và bộ ba camera: hiệu năng đi cùng nhiếp ảnh

Về hiệu năng, máy được dự đoán sử dụng vi xử lý Kirin 9020. Đây là chip do chính Huawei phát triển, tối ưu sâu cho hệ sinh thái phần mềm nội bộ nhằm tạo sự đồng bộ cao giữa phần cứng và phần mềm.

Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và camera tele 12MP. Bên cạnh đó, cảm biến màu sắc Red Maple được kỳ vọng cải thiện độ chính xác màu, đặc biệt là tông màu da. Camera selfie phía trước có độ phân giải 10,7MP.

Pin 6.500 mAh trong thân máy mỏng 6,58 mm

Mate 90 Air được cho là dùng viên pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W. Điều đáng chú ý nằm ở thiết kế: thân máy chỉ dày 6,58 mm và nặng 208 g. Việc đặt viên pin dung lượng lớn vào khung máy mỏng cho thấy năng lực thiết kế phần cứng của nhà sản xuất.

Bảng thông số rò rỉ của Huawei Mate 90 Air

So với Mate 70 Air: giữ thiết kế, đổi chip

Khi đối chiếu bảng cấu hình rò rỉ, Mate 90 Air chia sẻ nhiều điểm chung với Mate 70 Air. Kích thước màn hình, dung lượng pin và trọng lượng gần như được giữ nguyên.

Theo dữ liệu đối chiếu, nâng cấp chủ yếu nằm ở vi xử lý. Máy chuyển sang phiên bản Kirin 9020 tiêu chuẩn thay vì các biến thể 9020A hay 9020B, điều có thể mang lại hiệu suất xử lý ổn định hơn cho toàn hệ thống. Ngoài ra, độ dày được tinh chỉnh giảm 0,02 mm.

Chiến lược tái sử dụng thiết kế giúp hãng tối ưu chi phí nghiên cứu, từ đó tập trung nâng cấp trải nghiệm phần mềm cho người dùng cuối. Cách tiếp cận này đồng nghĩa người dùng không nên kỳ vọng thay đổi lớn về ngoại hình so với thế hệ trước.

Cần chờ gì từ sự kiện ngày 24/11?

Do phần lớn thông số đến từ nguồn rò rỉ, các chi tiết như giá bán, cấu hình bộ nhớ hay thời điểm mở bán vẫn cần chờ Huawei công bố. Sự kiện ngày 24 tháng 11 sẽ là thời điểm để đối chiếu các thông tin này với sản phẩm chính thức.

Nguồn: GSMArena.