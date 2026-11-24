Huawei Mate 90 Air được cho là sẽ trang bị chip Kirin 9020, màn hình cong bốn cạnh 7 inch và viên pin 6.500 mAh trong thân máy dày 6,58mm. Huawei chuẩn bị tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 24 tháng 11. Hãng mới chỉ xác nhận một vài chi tiết, còn phần lớn cấu hình đã được các leaker chia sẻ rộng rãi.

Điểm đáng chú ý là bảng thông số rò rỉ có nhiều nét tương đồng với Mate 70 Air. Phần nâng cấp chủ yếu nằm ở vi xử lý.

Màn hình 7 inch 1.5K: đủ sắc nét, vẫn tiết kiệm pin

Theo tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, Mate 90 Air có màn hình cong bốn cạnh kích thước 7 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Với kích thước lớn như vậy, độ phân giải 1.5K là lựa chọn hợp lý để cân bằng giữa độ sắc nét và khả năng tiết kiệm pin.

Ngoài ra, độ sáng tối đa được cho là lên tới 4.000 nits. Mức này giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Huawei Mate 90 Air sẽ có màn hình lớn

Kirin 9020 và hệ thống ba camera

Về hiệu năng, thiết bị được dự đoán dùng vi xử lý Kirin 9020 do chính Huawei phát triển. Con chip này được tối ưu sâu cho hệ sinh thái phần mềm nội bộ của hãng, nhờ đó phần cứng và phần mềm đồng bộ với nhau.

Hệ thống nhiếp ảnh gồm camera chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và camera tele 12MP. Máy còn có cảm biến màu sắc Red Maple, hứa hẹn cải thiện độ chính xác màu, đặc biệt là tông màu da. Ở mặt trước là camera selfie 10,7MP.

Pin 6.500 mAh trong thân máy mỏng 6,58mm

Mate 90 Air được cung cấp năng lượng bởi viên pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W. Thân máy chỉ dày 6,58mm và nặng 208g. Việc đặt viên pin dung lượng lớn vào thân máy mỏng như vậy cho thấy năng lực thiết kế phần cứng đáng nể của nhà sản xuất.

Bảng thông số rò rỉ

Khác gì Mate 70 Air: nâng cấp tập trung vào con chip

Nhìn vào bảng cấu hình, nhiều người sẽ thấy quen thuộc vì máy chia sẻ rất nhiều điểm chung với Mate 70 Air. Kích thước màn hình, dung lượng pin và trọng lượng gần như được giữ nguyên.

Theo dữ liệu đối chiếu, nâng cấp chủ yếu nằm ở vi xử lý. Máy chuyển sang dùng Kirin 9020 tiêu chuẩn thay vì các biến thể 9020A hay 9020B, điều có thể mang lại hiệu suất xử lý ổn định hơn cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó, độ dày của máy được tinh chỉnh giảm 0,02mm.

Chiến lược tái sử dụng thiết kế giúp hãng tối ưu chi phí nghiên cứu. Nhờ vậy, Huawei có thể tập trung nâng cấp trải nghiệm phần mềm cho người dùng cuối.

Những điều cần lưu ý trước ngày ra mắt

Toàn bộ thông số trên đến từ rò rỉ và chưa được Huawei xác nhận đầy đủ. Cấu hình thực tế, giá bán và thời điểm mở bán sẽ rõ hơn tại sự kiện ngày 24 tháng 11. Thông tin được tổng hợp từ GSMArena.