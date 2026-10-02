Huawei chính thức ra mắt Mate 90 Series với chip Kirin thế hệ mới

Huawei Mate 90 sở hữu màn hình phẳng 6,75 inch, tiếp tục sử dụng kết cấu Xuanwu kết hợp kính Kunlun thế hệ thứ ba và vật liệu sợi nylon. Kính mới có khả năng chống rơi cao hơn 50% so với Mate 80 Series.

Máy đạt chuẩn IP68, có thể ngâm nước ở độ sâu tối đa 6m và đạt IP69 về khả năng chống tia nước áp suất cao, nhiệt độ cao. Màn hình cảm ứng vẫn nhận thao tác khi tay người dùng bị ướt.

Hệ thống camera sau gồm ba cảm biến RYYB. Camera chính 50 MP sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, hỗ trợ OIS và khẩu độ biến thiên f/1.4 - f/4.0. Camera màu Red Maple thế hệ thứ ba được Huawei cho biết giúp cải thiện độ chính xác màu sắc 37%. Hai camera còn lại gồm camera tele 50 MP hỗ trợ OIS, zoom quang học 4x, zoom 8x với chất lượng tương đương quang học và camera góc siêu rộng 40 MP.

Mate 90 tích hợp các tính năng XMAGE, hỗ trợ gợi ý tư thế và bố cục khi chụp ảnh, cùng khả năng livestream một chạm. Máy cũng có thể nhận diện khuôn mặt và sản phẩm để chuyển điểm lấy nét giữa các chủ thể.

Huawei Mate 90 tích hợp XMAGE với các gợi ý tư thế và bố cục, hỗ trợ người dùng lựa chọn khung hình phù hợp khi chụp

Về hiệu năng, Mate 90 sử dụng chip Kirin 9030. So với Kirin 9020, chip mới cải thiện 13% CPU, 54% GPU và 13% NPU, giúp hiệu năng tổng thể tăng khoảng 27%. Kirin 9030 cũng hỗ trợ ray tracing bằng phần cứng với khả năng xử lý tối đa 31 triệu tia mỗi giây.

Máy được trang bị pin 6.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66 W và không dây 50 W. Chế độ sử dụng ngoài trời có thể kéo dài thời lượng pin lên đến 15 ngày, trong khi Petal Maps hỗ trợ dẫn đường khi tắt màn hình tối đa 36 giờ.

Mate 90 chạy HarmonyOS 7, hỗ trợ kết nối với iPhone để chuyển tiếp cuộc gọi, truyền tệp và nhận thông báo. Máy cũng hỗ trợ nhắn tin qua vệ tinh BeiDou bao gồm tin nhắn hình ảnh, nhưng tính năng này hiện chỉ khả dụng tại Trung Quốc. Về bảo mật, thiết bị được trang bị Mobile Security Processor và hỗ trợ mật mã hậu lượng tử cho các tác vụ như mở khóa, thanh toán.

Huawei Mate 90 có bốn màu gồm Crystal Green, Crystal Pink, Zero White và Obsidian Black. Giá bán từ 5.999 - 8.499 nhân dân tệ (23,3 – 33 triệu đồng).

Huawei Mate 90 có bốn màu

Huawei Mate 90 Pro tiếp tục phong cách thiết kế trục đối xứng đặc trưng của dòng Mate với mặt lưng họa tiết dạng lưới, vòng trang trí quanh cụm camera và thân máy nguyên khối. Máy sử dụng màn hình phẳng cùng hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D ToF.

Thiết bị được trang bị hệ thống bảo vệ Kunlun Xuanwu, kết hợp kính Kunlun thế hệ thứ ba và vật liệu sợi nylon. Mate 90 Pro đạt chuẩn IP68 và IP69, có thể ngâm nước ở độ sâu tối đa 6m.

Mate 90 Pro sở hữu màn hình Linglong thế hệ thứ hai kích thước 6,75 inch, sử dụng tấm nền OLED hai lớp, chip hiển thị Zhuque và hệ thống AI hiệu chỉnh độ sáng. Độ sáng cực đại đạt 12.000 nit ở APL 1%, cao hơn mức 8.000 nit trên Mate 80 Pro. Huawei cho biết màn hình mới tăng 100% độ sáng cực đại, kéo dài tuổi thọ 138% và cải thiện 30% độ đồng đều hiển thị.

Hệ thống camera sau gồm ba cảm biến RYYB. Camera chính 50 MP hỗ trợ OIS và khẩu độ biến thiên f/1.4 - f/4.0, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 4x, zoom 8x với chất lượng tương đương quang học và chụp macro từ 5 cm, trong khi camera góc siêu rộng có độ phân giải 40 MP. Máy cũng tích hợp các tính năng XMAGE hỗ trợ chụp ảnh và livestream.

Hệ thống camera kết hợp cảm biến RYYB và khẩu độ biến thiên, linh hoạt hơn giữa chân dung, ảnh nhóm và zoom

Về hiệu năng, Mate 90 Pro sử dụng chip Kirin 9035, thế hệ chip mới với nhiều cải tiến về hiệu năng. So với Kirin 9030 trên Mate 80 Pro, Huawei công bố CPU nhanh hơn 11%, GPU tăng 10% và NPU cải thiện 51%.

Máy có pin 6.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 100 W và không dây 50 W. Theo Huawei, thiết bị có thể phát video liên tục trong 41 giờ và đạt thời lượng sử dụng tối đa 15 ngày ở chế độ khám phá ngoài trời. Petal Maps hỗ trợ dẫn đường khi tắt màn hình trong tối đa 36 giờ.

Mate 90 Pro chạy HarmonyOS 7 và sẽ được bổ sung thêm một số tính năng AI thông qua các bản cập nhật HOTA. Máy cũng hỗ trợ các tính năng như Xiaoyi Notes, Xiaoyi Call Help, Trigger-based AI và bảo mật bằng Mobile Security Processor.

Huawei Mate 90 Pro có bốn màu gồm Emerald Green, Amber Orange, Crystal White và Obsidian Black. Giá từ 6.999 - 9.999 nhân dân tệ (27,1 – 38,8 triệu đồng).

Huawei Mate 90 Pro

Huawei Mate 90 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Mate 90 Series, nổi bật với màn hình OLED hai lớp 6,9 inch, độ phân giải 2.848 × 1.320 pixel và tần số quét LTPO thích ứng 1 - 120 Hz.

Màn hình có độ sáng cục bộ tối đa 12.000 nit, hỗ trợ PWM dimming 1.440 Hz, không gian màu BT.2020 và được bảo vệ bằng kính Kunlun Glass. Bản Collector’s Edition sử dụng kính Basalt Kunlun Glass.

Màn hình đạt độ sáng cục bộ 12.000 nit

Hệ thống camera là một trong những điểm nhấn chính. Camera chính 50 MP sử dụng cảm biến RYYB 1/1,28 inch, hỗ trợ OIS và khẩu độ biến thiên f/1.4 - f/4.0.

Máy còn có camera góc siêu rộng 40 MP và camera tele tiềm vọng 200 MP với cảm biến RYYB 1/1,28 inch, hỗ trợ OIS. Hệ thống này hỗ trợ zoom quang học 4x, zoom 8x với chất lượng tương đương quang học và zoom kỹ thuật số tối đa 100x, đồng thời tích hợp camera màu Red Maple thế hệ thứ ba.

Riêng Collector’s Edition có thể kết hợp với mô-đun camera Huawei Ruiying Z10, sử dụng cảm biến RYYB 1 inch, zoom quang học liên tục 10x, dải tiêu cự 24 - 240 mm và khẩu độ f/2.0 - f/4.5.

Mô-đun Ruiying Z10 mở rộng dải tiêu cự khi chụp các chủ thể ở xa

Huawei cũng cung cấp bộ teleconverter dành cho Mate 90 Pro Max. Ở mặt trước, máy có camera góc siêu rộng 13 MP hỗ trợ lấy nét tự động, cảm biến chiều sâu 3D và quay video 4K.

Về hiệu năng, Mate 90 Pro Max sử dụng Kirin 9050 trên bản RAM 12 GB, trong khi các phiên bản RAM 16 GB được trang bị Kirin 9050 Pro. Máy chạy HarmonyOS 7, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC và eSIM.

Thiết bị có pin 6.800 mAh, hỗ trợ sạc có dây 100 W và không dây 50 W, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi, nước IP69.

Mate 90 Pro Max bản tiêu chuẩn có bốn màu gồm Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black và Rose Gold, trong khi Collector’s Edition chỉ có màu Emerald Green.

Mate 90 Pro Max bản tiêu chuẩn

Giá bán khởi điểm từ 9.499 nhân dân tệ (36,8 triệu đồng) cho bản 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ, bản 16 GB RAM và 512 GB có giá 9.999 nhân dân tệ (38,8 triệu đồng). Trong khi Collector’s Edition có giá từ 10.999 - 12.999 nhân dân tệ (42,7 – 50,4 triệu đồng).

Mô-đun camera Huawei Ruiying Z10 có giá 5.999 nhân dân tệ (23,3 triệu đồng), bộ Pro Camera Kit dành cho Collector’s Edition có giá 19.499 nhân dân tệ (75,6 triệu đồng), bộ teleconverter có giá 1.799 nhân dân tệ (7 triệu đồng).