Huawei phải đối mặt với 12 cáo buộc hình sự tại Mỹ, bao gồm âm mưu tống tiền, gian lận ngân hàng và đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: Reuters.

Huawei bị kết tội trong 10 cáo buộc, nhưng thoát tội danh RICO

Vụ án hình sự kéo dài gần 7 năm của Mỹ nhằm vào Huawei Technologies và ba công ty con đã khép lại hôm 24/11, khi bồi thẩm đoàn tại Brooklyn kết luận tập đoàn Trung Quốc phạm tội ở 10 trong tổng số 12 cáo buộc.

Các tội danh bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận qua hệ thống viễn thông, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và né tránh các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tuyên Huawei không phạm tội âm mưu cản trở công lý và âm mưu vi phạm Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng bởi tội phạm có tổ chức và tham nhũng (RICO). Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất trong vụ án và có thể kéo theo những hệ quả pháp lý lớn nhất. Huawei xem kết quả này là một phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền Mỹ.

“Còn quá sớm để bình luận về mức án có thể được đưa ra”, Brian Heberlig, luật sư bào chữa chính của Huawei, nói.

Ông cho biết cáo buộc RICO có thể dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc, bao gồm khả năng chính phủ tịch thu một phần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc bồi thẩm đoàn tuyên Huawei không phạm tội danh này, nguy cơ đó đã không còn.

Vụ án quy mô lớn do Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện hồi tháng 1/2019 đã huy động hàng chục luật sư, trải qua hàng trăm đơn kiến nghị và hồ sơ pháp lý, hàng triệu tài liệu cùng khoản chi phí pháp lý lên tới hàng chục triệu USD.

Huawei vẫn đối mặt nguy cơ chịu các hình phạt rất lớn, bao gồm tiền phạt tài chính và những hạn chế về quản lý. Các bên dự kiến bắt đầu nộp kiến nghị và phản hồi trước khi tòa tuyên án vào tuần thứ ba của tháng 1.

Heberlig cho biết Huawei đang cân nhắc các lựa chọn pháp lý, trong đó có việc đề nghị xét xử lại dựa trên những tranh cãi về quyết định chấp nhận hoặc loại trừ chứng cứ, hoặc kháng cáo.

Bồi thẩm đoàn, bắt đầu theo dõi vụ án từ ngày 8/9, cũng kết luận Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến và các công ty con vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và phạm tội rửa tiền.

Các thành viên bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị án vào chiều 18/11, tức đã dành 5 ngày để xem xét chứng cứ trước khi đưa ra phán quyết.

Xét về thời gian, quy mô, tác động địa chính trị và khối lượng chứng cứ, đây được xem là một trong những phiên tòa xét xử doanh nghiệp phức tạp nhất trong lịch sử. Riêng các tranh tụng trước phiên tòa đã kéo dài 7 năm 9 tháng, trong khi phần lấy lời khai và trình bày chứng cứ tại tòa diễn ra khoảng 10 tuần.

Hình ảnh cho thấy logo của Huawei tại trụ sở Huawei Technologies France ở Boulogne-Billancourt gần Paris, Pháp, ngày 9 /1. Ảnh: Reuters.

Mỹ cáo buộc Huawei xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên đánh cắp bí mật thương mại

Phiên tòa do Thẩm phán Tòa án quận Mỹ Ann Donnelly chủ trì. Việc xem xét hàng triệu trang mã nguồn kỹ thuật, hồ sơ ngân hàng, email quốc tế, lời khai trong các phiên xử kín và thông tin từ những nhân chứng nhạy cảm đòi hỏi tòa phải ban hành nhiều lệnh bảo vệ đặc biệt. Những biện pháp như vậy thường chỉ xuất hiện trong các vụ án gián điệp hoặc khủng bố.

“Hiếm khi có một bồi thẩm đoàn phải dành nhiều thời gian cá nhân đến vậy cho một phiên tòa”, Thẩm phán Donnelly nói khi giải tán bồi thẩm đoàn và cảm ơn các thành viên vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phiên tòa, các công tố viên lập luận Huawei đã vận hành một âm mưu kéo dài từ những năm 1990, sử dụng hoạt động gián điệp doanh nghiệp, gian lận và đánh cắp bí mật thương mại như những chiến lược cốt lõi để mở rộng ra toàn cầu.

Họ cũng cáo buộc tập đoàn cố tình đánh lừa HSBC và các ngân hàng thanh toán quốc tế khác, nhằm khiến công ty con tại Iran là Skycom Tech được nhìn nhận như một pháp nhân độc lập, không thuộc diện chịu các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ.

Để củng cố cáo buộc, các công tố viên đã triệu tập hơn 60 nhân chứng. Những người này cáo buộc Huawei đánh cắp mã nguồn bộ định tuyến của Cisco Systems, thiết kế truyền dẫn di động của Motorola, thông tin về thiết bị mạng của Fujitsu và công nghệ thiết bị kiểm tra robot của T-Mobile.

“Huawei đã nuôi dưỡng một nền văn hóa tội phạm và tham nhũng, trong đó hành vi phạm pháp trở thành một chiến lược kinh doanh quan trọng”, công tố viên Mỹ Taylor Stout nói trong phần phát biểu mở đầu hồi tháng 9.

Để phản bác, Huawei triệu tập khoảng 15 nhân chứng, lập luận rằng thành công của tập đoàn đến từ năng lực đổi mới, nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng hoạt động kỹ thuật do chính doanh nghiệp xây dựng.

Huawei cho biết bộ phận R&D hiện có khoảng 110.000 nhân viên đã tạo ra hàng loạt bằng sáng chế, góp phần đưa tập đoàn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn của thế giới.

Đội ngũ bào chữa của Huawei gồm các luật sư đến từ ba hãng Sidley Austin, Steptoe và Jenner & Block.

“Thành công của Huawei không đến từ đánh cắp tài sản, hoạt động tội phạm có tổ chức hay gian lận. Thành công đó đến từ sự chăm chỉ, cũng là tinh thần đã dẫn dắt ông Nhậm Chính Phi”, luật sư Heberlig nói, đề cập đến nhà sáng lập Huawei.

“Đây là câu chuyện về cạnh tranh, không phải âm mưu; đổi mới, không phải trộm cắp; những giao dịch kinh doanh thông thường, không phải hành vi phạm tội”.

Heberlig cũng lập luận rằng các công tố viên đã “bắt đầu từ kết luận có tội rồi tìm ngược lại chứng cứ”, bằng cách lựa chọn những thiếu sót riêng lẻ trong hoạt động tuân thủ của Huawei suốt nhiều thập kỷ kinh doanh toàn cầu.

Luật sư Douglas Axel, đồng chủ trì vụ kiện Huawei, đến dự phần tranh luận cuối cùng trong phiên tòa xét xử Huawei Technologies tại Tòa án Liên bang Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ, ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Vụ án diễn ra sau nhiều năm căng thẳng Mỹ - Trung

Phán quyết được đưa ra không lâu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến.

Trong tuyên bố sau phán quyết, Huawei khẳng định những cáo buộc còn lại của chính phủ Mỹ cũng không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế.

“Chúng tôi tin rằng những cáo buộc còn lại của chính phủ đều không có cơ sở pháp lý và thực tế. Huawei sẽ xem xét kỹ lưỡng các phán quyết liên quan và thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, tập đoàn tuyên bố.

Huawei là tập đoàn đa quốc gia tư nhân quy mô lớn, được xem là một trong những doanh nghiệp công nghệ chủ lực của Trung Quốc. Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi thành lập công ty tại căn hộ của mình ở Thâm Quyến vào năm 1987, với số vốn tương đương 5.000 USD.

Đến năm 2025, Huawei ghi nhận doanh thu 880,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 126 tỷ USD, từ hoạt động tại hơn 170 quốc gia.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần chỉ trích vụ truy tố Huawei của Mỹ là hành động sử dụng pháp luật vì động cơ chính trị, đồng thời cáo buộc Washington gây sức ép kinh tế nhằm kiềm chế doanh nghiệp Trung Quốc.

“Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối việc phía Mỹ đàn áp và kiềm chế các doanh nghiệp Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố hồi tháng 9. “Trung Quốc kiên quyết ủng hộ các doanh nghiệp nước mình bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp”.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã bị bắt tại Canada vào năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ, với các cáo buộc gian lận ngân hàng và gian lận qua hệ thống viễn thông.

Bà không nhận tội và không phải nộp tiền phạt, nhưng thừa nhận đã đưa ra thông tin gây hiểu lầm cho HSBC. Theo luật sư Heberlig, tình tiết này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba.

“Đó là một yếu tố, nhưng chỉ là một trong nhiều yếu tố”, ông nói. “Tuy nhiên, ai mà biết được? Tôi không thể thực sự biết các thành viên bồi thẩm đoàn đã suy nghĩ thế nào”.

Vụ đánh cắp robot Tappy trở thành chứng cứ trọng tâm

Trong một vụ án có nhiều lời khai phức tạp xoay quanh kế toán, sổ tay nội bộ doanh nghiệp, hồ sơ nhập cư và các sơ đồ luồng giao dịch, một đoạn video nội bộ do T-Mobile ghi lại trở thành chứng cứ trọng tâm trong lập luận của chính phủ Mỹ.

Thời điểm đó, Huawei đang gặp vấn đề về kiểm soát chất lượng đối với điện thoại và thiết bị thử nghiệm. T-Mobile đã phát triển một robot có biệt danh “Tappy”, có khả năng kiểm tra thiết bị với tốc độ cao.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh một kỹ sư Huawei, được xác định trong hồ sơ tòa án bằng ký hiệu “A.X.”, tháo các bu-lông và tách cụm cánh tay robot của Tappy, sau đó nhét bộ phận này vào ba lô rồi rời khỏi cơ sở.

Khi T-Mobile phát hiện thiết bị biến mất, kỹ sư này nói rằng bộ phận robot đã rơi vào túi của mình do “vô tình” và được trả lại vào ngày hôm sau. Huawei sau đó sa thải người này.

Trong một sự việc liên quan, chính phủ Mỹ cũng đưa ra chứng cứ về một kỹ sư Trung Quốc tên Wang Yu đến thăm cơ sở của T-Mobile. Người này được đưa vào một phòng thí nghiệm hạn chế tiếp cận, nơi ông bị cáo buộc đo đạc các bộ phận của Tappy và cùng kỹ sư “A.X.” kiểm tra cánh tay robot suốt đêm trước khi thiết bị được trả lại.

“Phán quyết hôm nay cho thấy rõ rằng gian lận, né tránh lệnh trừng phạt và đánh cắp tài sản trí tuệ không phải là chiến lược kinh doanh”, James Barnacle, quan chức phụ trách văn phòng FBI, tuyên bố.

“Đó là những tội ác nghiêm trọng. Thành công của Huawei được xây dựng trên sự lừa dối và đánh cắp”.

Huawei phản bác rằng những cáo buộc như vậy là cực kỳ hiếm gặp và chỉ liên quan đến hành vi của một nhân viên cá biệt, không phản ánh văn hóa doanh nghiệp. Tập đoàn viện dẫn các cơ chế bảo vệ và hệ thống tuân thủ rộng khắp của mình.

Huawei cũng cho biết chính sách khuyến khích nhân viên phù hợp với tiêu chuẩn trong ngành, không nhằm thưởng cho hành vi đánh cắp bí mật thương mại.

Đối với các cáo buộc gian lận ngân hàng và né tránh trừng phạt, Huawei khẳng định ban lãnh đạo cấp cao không hề có ý định đánh lừa các tổ chức tài chính quốc tế.

Tập đoàn lập luận rằng những định chế tài chính toàn cầu có năng lực kiểm soát cao như HSBC sở hữu hệ thống tuân thủ, giám sát và kinh nghiệm sâu rộng trong việc theo dõi hoạt động của Skycom. Theo Huawei, các ngân hàng này hiểu rõ hoạt động của công ty và vẫn chủ động xử lý những giao dịch mang lại lợi nhuận từ hoạt động đó.

Phán quyết có thể ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của Huawei?

Hiện chưa rõ phán quyết sẽ tác động ra sao đến hoạt động kinh doanh của Huawei.

Trong nhiều năm, giới chức Mỹ lập luận Huawei tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia và ngăn tập đoàn tiếp cận những thị trường quan trọng tại Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp Trung Quốc đã điều chỉnh chiến lược, mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường hoạt động tại các thị trường ngoài Mỹ.

Luật sư Heberlig nhấn mạnh chặng đường pháp lý kéo dài mà Huawei đã trải qua. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp trong hoàn cảnh tương tự thường lựa chọn dàn xếp, nhưng Huawei chưa bao giờ dao động trong quyết tâm bảo vệ mình tại tòa.

“Ở giữa vụ án đã xảy ra đại dịch rồi kết thúc. Đến cuối cùng, đã có bốn bản cáo trạng sửa đổi được ban hành. Một số cáo buộc còn bị phía công tố tự nguyện rút trước khi phiên tòa bắt đầu”, ông nói.

“Đó thực sự là một hành trình vô cùng phức tạp, với nhiều khúc quanh bất ngờ”.

Theo SCMP, Reuters