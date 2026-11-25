Ngày 25/11, Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết của tòa án liên bang Mỹ về các cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và gian lận ngân hàng. Trong thông cáo, Huawei cho rằng các cáo buộc của phía Mỹ “không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế”, đồng thời khẳng định sẽ xem xét kỹ các phán quyết liên quan và thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Trước đó, theo hãng tin AP và Reuters, ngày 24/11 (giờ địa phương), bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở Brooklyn, thành phố New York, đã tuyên Huawei, một công ty con tại Trung Quốc và hai công ty con tại Mỹ phạm 10 trong tổng số 12 cáo buộc hình sự sau phiên xét xử kéo dài khoảng 3 tháng. Các kết luận có tội bao gồm gian lận ngân hàng, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại, âm mưu gian lận chính phủ Mỹ và vi phạm các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Iran.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tuyên trắng án đối với Huawei ở hai cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến âm mưu hoạt động theo mô hình tội phạm có tổ chức và âm mưu cản trở công lý. Huawei hoan nghênh kết quả này, cho rằng quyết định của bồi thẩm đoàn cho thấy những cáo buộc nói trên thiếu cơ sở thực tế.

Theo kế hoạch, phiên tuyên án được ấn định vào ngày 14/9/2027. Huawei và các công ty liên quan có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại. Mức phạt cụ thể chưa được xác định, song vụ việc có thể dẫn đến những khoản tiền phạt rất lớn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế từ năm 2018, khi bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính Huawei và là con gái nhà sáng lập tập đoàn, bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ. Washington cáo buộc bà cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng HSBC về hoạt động của Huawei tại Iran. Năm 2019, Mỹ công bố các cáo buộc đối với tập đoàn và tiếp tục bổ sung cáo buộc âm mưu đánh cắp bí mật thương mại vào năm 2020. Bà Mạnh trở về Trung Quốc năm 2021 sau khi đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với công tố viên Mỹ. Các cáo buộc nhằm vào cá nhân bà sau đó được hủy bỏ.