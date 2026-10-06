Huấn luyện viên Thái Lan: '10 cầu thủ của tôi đã bị vắt kiệt sức'

HLV Anthony Hudson khẳng định không cầu thủ nào có lỗi sau thất bại của Thái Lan trong loạt luân lưu trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

“Đến lúc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu, cả 10 cầu thủ trên sân đều đã rất mệt. Họ đã cống hiến tất cả”, HLV Anthony Hudson chia sẻ sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trên sân Gelora Bung Karno, Thái Lan hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút, trước khi thua 2-4 trong loạt luân lưu. Đội bóng của Hudson phải chơi thiếu người từ cuối hiệp hai, sau khi hậu vệ Nicholas Mickelson nhận hai thẻ vàng.

Khi được hỏi về cách lựa chọn cầu thủ thực hiện luân lưu, ông Hudson nói: “Chúng tôi đến hỏi từng cầu thủ: ‘Bạn có tự tin không? Tự tin đến mức nào?’. Đó là cơ sở để chúng tôi lựa chọn những người thực hiện”.

Sarach Yooyen và Nattapong Sayriya là hai cầu thủ Thái Lan thực hiện không thành công. Về hai cậu học trò, Hudson khẳng định: “Với tôi, không ai có lỗi, dù sút thành công hay không, kể cả Sarach hay Nattapong. Họ đều chơi rất tốt trong trận đấu. Chúng tôi không thể đi đến đây nếu thiếu họ”.

Về những lần thay người trong trận chung kết, ông giải thích: “Chúng tôi gần như không thay người để điều chỉnh chiến thuật. Phần lớn những thay đổi xuất phát từ việc cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Có người đau ở vùng xương sườn, có người có dấu hiệu bị chuột rút”.

Dù thiếu người, Thái Lan vẫn kiên cường gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ, rồi có thời điểm vượt lên dẫn trước.

“Khi chỉ còn 10 người, chúng tôi phải tìm cách trụ vững, đồng thời vẫn phải dâng cao tấn công. Chúng tôi đã thực hiện hai điều chỉnh. Phải dành lời khen cho sự dũng cảm của các cầu thủ, bởi chính họ đã giúp đội vượt qua thế bị dẫn bàn”, Hudson nói.

“Bản thân tôi rất buồn, cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng tôi tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này, từ tinh thần thi đấu đến cách ứng phó với từng tình huống. Tôi không có ý định trách cứ bất kỳ ai. Loạt luân lưu cũng giống như chơi xổ số”.

Tuyển Thái Lan lỡ chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng HLV Anthony Hudson vẫn tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Minh Chiến.

Sau lời chúc mừng Indonesia và HLV John Herdman, Hudson chuyển sang kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ông cho biết sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi bắt tay vào công việc.

“Điều quan trọng lúc này là tiếp tục xây dựng đội tuyển dựa trên nhóm cầu thủ nòng cốt của đội hình này, đồng thời giúp đội ngày càng mạnh hơn. Thời gian qua thực sự khó khăn vì chúng tôi phải liên tục thay đổi nhân sự”, ông chia sẻ.

Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng, Thái Lan lỡ chức vô địch ở một trận chung kết. Trước thất bại trước Indonesia tại FIFA ASEAN Cup, đội bóng của HLV Anthony Hudson thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Minh Toản