Huấn luyện viên Luis de la Fuente được vinh danh ở Giải thưởng Quả bóng vàng 2026: Dấu ấn của những huấn luyện viên Tây Ban Nha

Đỉnh cao vô địch World Cup

HLV Luis de la Fuente dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Vượt qua các ứng viên như Mikel Arteta, Luis Enrique, Unai Emery và Vincent Kompany, HLV Luis de la Fuente được xướng tên tại hạng mục HLV xuất sắc nhất năm 2026 ở lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ở London (Anh) rạng sáng 27-10, theo giờ Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nhà cầm quân đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

Dấu ấn lớn nhất của De la Fuente trong năm qua là hành trình đăng quang trên đất Bắc Mỹ. Tại trận chung kết diễn ra ngày 19-7 ở New Jersey, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0, giành chiếc cúp vàng thế giới thứ hai trong lịch sử. Thành công tại World Cup 2026 nối dài chuỗi dấu ấn của HLV De la Fuente kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển vào cuối năm 2022. Trước đó, Tây Ban Nha vô địch UEFA Nations League năm 2023 và đăng quang Euro 2024. Ba danh hiệu lớn trong ba năm cho thấy sự ổn định của một tập thể được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa sức trẻ, khả năng kiểm soát bóng và tính hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Điều đáng chú ý là HLV De la Fuente không xem giải thưởng cá nhân như thành quả riêng. Khi nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2026 từ HLV Rafa Benitez, ông nhấn mạnh thành công thuộc về cả tập thể, đồng thời dành lời tri ân cho các cầu thủ và đội ngũ cộng sự. Quan điểm ấy phù hợp với cách ông xây dựng đội tuyển là đề cao sự gắn kết, tinh thần tập thể và trách nhiệm của từng thành viên.

Ở tuổi 65, De la Fuente cũng đại diện cho con đường phát triển không nhất thiết phải bắt đầu từ những đội bóng lớn hay sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Ông từng làm việc với các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha trước khi đảm nhiệm đội tuyển quốc gia. Quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều cấp độ giúp nhà cầm quân này hiểu rõ nguồn cầu thủ kế cận, từ đó tạo nên sự liên tục trong cách vận hành đội tuyển.

Khi HLV Tây Ban Nha tạo dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới

HLV De la Fuente nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2026. Ảnh: RFEF.

Chiến thắng của HLV De la Fuente tại lễ trao giải năm nay càng cho thấy sự hiện diện nổi bật của các HLV Tây Ban Nha tại những nền bóng đá hàng đầu. Trong danh sách đề cử HLV đội nam xuất sắc nhất năm 2026, ngoài HLV De la Fuente còn có Mikel Arteta, Luis Enrique và Unai Emery. Mỗi người theo đuổi một con đường khác nhau, nhưng đều cho thấy khả năng thích nghi và tạo dấu ấn trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

HLV Mikel Arteta đang dẫn dắt Arsenal, còn HLV Unai Emery gắn với Aston Vill tại Anh, HLV Luis Enrique làm việc ở Paris Saint-Germain (Pháp). Họ không chỉ đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha bằng quốc tịch, mà còn góp phần đưa tư duy huấn luyện của nền bóng đá đất nước này đến nhiều giải đấu.

Bóng đá Tây Ban Nha cũng không chỉ có những nhà cầm quân làm việc ở cấp câu lạc bộ. De la Fuente cho thấy con đường phát triển từ các đội tuyển trẻ lên đội tuyển quốc gia có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho thành công lâu dài. Ở bóng đá nữ, HLV Pere Romeu được vinh danh là HLV đội nữ xuất sắc nhất năm 2026, tiếp tục bổ sung một dấu ấn cho lực lượng cầm quân Tây Ban Nha. Những kết quả ấy phản ánh chiều rộng của nguồn nhân lực huấn luyện, từ bóng đá câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, từ nam đến nữ.

Danh hiệu Johan Cruyff Trophy dành cho HLV xuất sắc nhất năm tại giải thưởng Quả bóng vàng vì vậy có ý nghĩa vượt ra ngoài sự tôn vinh một cá nhân. Với De la Fuente, đó là phần thưởng cho hành trình đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Với bóng đá Tây Ban Nha, đây còn là sự ghi nhận đối với những thế hệ HLV đang tạo ảnh hưởng ở nhiều quốc gia, góp phần định hình cách các đội bóng tổ chức lối chơi và cạnh tranh ở cấp độ cao.

Kết quả các giải thưởng Quả bóng vàng 2026: - Quả bóng vàng nam: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). - Quả bóng vàng nữ: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha). - Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). - Tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm: Charlyn Corral (Pachuca, Mexico). - HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Pere Romeu (Barca/Tây Ban Nha). - HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm: Luis de la Fuente (Tây Ban Nha). - Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm: Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha). - Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm: Vicky Lopez (Barca, Tây Ban Nha). - Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Cata Coll (Barca/Tây Ban Nha). - Thủ môn nam xuất sắc nhất năm: Unai Simon (Athletic Bilbao/Tây Ban Nha). - Giải Socrates (đóng góp xã hội và nhân đạo): Bukayo Saka (Arsenal/Anh). - CLB nữ xuất sắc nhất năm: Barcelona (Tây Ban Nha). - CLB nam xuất sắc nhất năm: Paris Saint Germain (Pháp).