Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan

Sau trận đấu với Thái Lan, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik mở đầu phần họp báo sau trận đấu bằng lời xin lỗi người hâm mộ.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với chúng tôi".

Theo HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, đặc biệt ở khu vực trung tuyến. Ban huấn luyện sau đó đã có những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn cách vận hành.

"Trong trận đấu với Thái Lan, Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ; các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn".

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn thắng. HLV Kim Sang Sik cho rằng các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật, đồng thời khẳng định ông là người phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Vì vậy, vào lúc này, tất nhiên là tôi cảm thấy rất thất vọng về điều đó. Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, của HLV trưởng".

HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá chất lượng lực lượng của Thái Lan cũng như các đội tuyển khác tại giải lần này cao hơn khi nhiều đội sử dụng những cầu thủ tốt nhất.

"Có thể trước đây, các quốc gia khác không chỉ Thái Lan hay Malaysia mà cả những nước khác nữa đã không triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình. Tuy nhiên lần này khi Thái Lan và các nước khác đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất, tôi cho rằng nhìn chung chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể".

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự. HLV Kim Sang Sik thừa nhận khâu chuẩn bị của đội tuyển vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện.

"Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót".

Khi được đề cập đến sự vắng mặt của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cho rằng việc tiền đạo này có thể tạo ra khác biệt chỉ là một giả định.

"Có lẽ nếu Xuân Son ở trên sân, thì biết đâu hôm nay đã có thể ghi bàn. Nhưng đó chỉ là khả năng, chỉ là 'có thể' mà thôi".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ của ông là tìm ra phương án để đội tuyển Việt Nam duy trì sự cân bằng và phát huy tối đa khả năng của những cầu thủ hiện có.

Hoàng Đức vào sân trong hiệp hai không thể giúp đội tuyển Việt Nam đảo ngược được tình thế.

"Tôi là huấn luyện viên thì phải làm sao để toàn đội cân bằng, các cầu thủ còn lại có thể chơi tốt nhất những gì họ cống hiến. Tôi còn nhiều việc phải làm như phân tích, bố trí nhân sự khi thiếu vắng những trụ cột để đội có màn trình diễn tốt.

Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một trận thắng và một trận thua. Nhưng từ giờ đến chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra.

Điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ đã cống hiến tất cả cho đội bóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo".

HLV Kim Sang Sik khẳng định giải đấu vẫn chưa kết thúc và đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho trận đấu còn lại với Pakistan.