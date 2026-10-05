Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu tối 5/10, huấn luyện viên Kim Sang Sik trước hết gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã có mặt trên sân cũng như theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam từ xa.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ lớn tuổi trong đội, đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ”, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ.

Đánh giá về hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Theo ông, thời gian chuẩn bị hạn chế cùng việc nhiều cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất đã ảnh hưởng tới màn trình diễn của toàn đội.

Đội tuyển Việt Nam không thể mang đến FIFA ASEAN Cup đội hình mạnh nhất do một số trụ cột bị chấn thương. Sau đó, tới lượt tiền đạo chủ lực Xuân Sơn cũng phải rời giải vì lý do tương tự. Bên cạnh đó, các trụ cột cũng đã mệt mỏi do phải cày ải quá nhiều, cộng thêm với việc các tân binh chưa hòa nhập tốt khiến lối chơi của đội không ổn định.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định trách nhiệm cuối cùng thuộc về ông. Nhà cầm quân 49 tuổi cho biết: “Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển”.

Dù không đạt kết quả như mong muốn, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 giúp Ban huấn luyện nhìn rõ hơn những vấn đề cần cải thiện trước nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.

Theo ông, đội tuyển cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027, từ lực lượng, thể trạng đến khả năng kết nối giữa các cầu thủ.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết.

Đề cập tình huống trọng tài ban đầu cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền trước Malaysia nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), ông Kim Sang Sik cho rằng công tác trọng tài nhìn chung công bằng và tôn trọng quyết định được đưa ra.

Thay vì tập trung vào tình huống gây tiếc nuối này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nhìn nhận màn trình diễn của đội chưa đáp ứng yêu cầu. “Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt”, ông nói.

Nhìn về kế hoạch xây dựng đội tuyển trong thời gian tới, huấn luyện viên Kim Sang Sik xác định việc tìm kiếm thêm những cầu thủ có chất lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Song song với đó, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, mục tiêu là xây dựng đội tuyển có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ, qua đó tăng chiều sâu lực lượng cho những giải đấu tiếp theo.

Ông Kim Sang Sik cũng bày tỏ mong muốn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Tại Asian Cup 2027, ông kỳ vọng các đại diện của khu vực cùng đạt được những kết quả tích cực.

Thất bại 0-1 trước Malaysia khiến đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Trước đó, Đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, chỉ thắng được Philippines (1-0) và đối thủ yếu Pakistan (4-2).

Sau giải đấu tại Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ chuyển trọng tâm sang quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 tới.