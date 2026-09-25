Huấn luyện viên Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam hướng tới từng chiến thắng

Cầu thủ Hoàng Đức và huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Chiều 25/9, huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức tham dự họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia).

Mở đầu cuộc họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ vui mừng khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Theo ông, bên cạnh mục tiêu thành tích, giải đấu còn là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

“Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế, từ những trải nghiệm đó trưởng thành và hoàn thiện hơn”, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ.

Sau những thành công gần đây, trong đó có việc bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng những kết quả đã qua là nền tảng nhưng đội tuyển không được phép chủ quan. Thay vào đó, các cầu thủ cần bước vào giải đấu với tâm thế chinh phục những thử thách mới.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Theo ông, mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là tập trung giải quyết từng trận đấu, sau đó mới hướng tới những cột mốc xa hơn.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Khi tích lũy được những chiến thắng đó, toàn đội mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với một số thay đổi về nhân sự do chấn thương. Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải không thể góp mặt, buộc Ban huấn luyện phải triệu tập bổ sung lực lượng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận việc các cầu thủ đang thi đấu liên tục ở cấp câu lạc bộ phần nào ảnh hưởng tới thể lực. Tuy nhiên, ông không quá lo lắng bởi những gương mặt được bổ sung đều có năng lực và đang thể hiện phong độ tốt tại giải quốc nội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của các học trò. Theo ông, trong những thời điểm khó khăn, các cầu thủ càng thể hiện sự gắn kết và nỗ lực để khẳng định mình.

Một trong những quyết định đáng chú ý tại giải đấu lần này là việc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lần đầu được lựa chọn vào Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 đảm nhiệm vai trò đội phó cùng Nguyễn Xuân Son, trong khi Nguyễn Hoàng Đức giữ băng đội trưởng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết việc lựa chọn Đình Bắc nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ cầu thủ. Dù còn trẻ, tiền đạo này đã thể hiện tinh thần thi đấu và sự tự tin, qua đó có thể trở thành cầu nối giữa những cầu thủ trẻ với các đàn anh giàu kinh nghiệm.

“Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh. Để xây dựng một tập thể vững mạnh và thống nhất, tất cả thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”, ông nói.

Đội trưởng Hoàng Đức tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Cũng tại cuộc họp báo, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết quá trình hồi phục chấn thương đang có những tín hiệu tích cực. Dù chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội trong thời gian vừa qua, tiền vệ này khẳng định sẵn sàng thi đấu nếu được Ban huấn luyện lựa chọn.

“Khi có mặt ở đây, tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu. Thời gian vừa qua tôi chưa thể tập luyện cùng toàn đội, nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Nếu được đăng ký thi đấu, tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức chia sẻ.

Về khả năng sử dụng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra thể trạng trước khi đưa ra quyết định. Việc Hoàng Đức đá chính hay vào sân ở thời điểm phù hợp sẽ phụ thuộc vào tình trạng thực tế của cầu thủ.

Trước mắt, toàn đội đang dành sự tập trung cao nhất cho Philippines. Hoàng Đức cho biết các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận mở màn và đặt mục tiêu giành trọn ba điểm.

“Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và hướng tới kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”, Hoàng Đức khẳng định.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.