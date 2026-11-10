Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt mục tiêu thắng cả hai trận tại Casper Cup 2026

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội trưởng Nguyễn Thành Chung tại buổi họp báo trước thềm Casper Cup 2026, chiều 10/11. (Ảnh: VFF)

Hướng tới hai chiến thắng trong năm 2026

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm Casper Cup 2026, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik cho biết, đội tuyển Việt Nam đang tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới kết quả tốt nhất trong hai cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) và Cộng hòa Kyrgyzstan.

“Hai trận đấu sắp tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Cộng hòa Kyrgyzstan là những trận cuối cùng của đội tuyển trong năm nay. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, hướng tới hai chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Đề cập đến việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận đây là điều đáng tiếc đối với ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

Tuy nhiên, ông cho rằng đội tuyển cần nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi, đồng thời duy trì sự tập trung cho những nhiệm vụ trước mắt.

“Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và hiện tại chỉ tập trung vào hai trận đấu cuối cùng trong năm nay”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Huấn luyện viên cùng đại diện cầu thủ hai đội tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Về tình hình lực lượng, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết lịch thi đấu dày đặc tại các giải quốc nội và quốc tế thời gian qua khiến một số cầu thủ gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải, ảnh hưởng đến công tác lựa chọn nhân sự.

Riêng trường hợp Nguyễn Đình Bắc, dù vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao, tiền đạo này vẫn được triệu tập nhờ tinh thần quyết tâm và ý chí thi đấu. Huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ tin tưởng Đình Bắc có thể đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Đánh giá về hai gương mặt mới Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, huấn luyện viên Kim Sang Sik ghi nhận những màn trình diễn tích cực của các cầu thủ trong màu áo câu lạc bộ. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án kết hợp phù hợp, giúp các nhân tố mới nhanh chóng hòa nhập và phát huy khả năng trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19 giờ ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng, đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thiên Trường, nơi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik từng giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Đội trưởng Thành Chung đề cao tinh thần đoàn kết

Cùng tham dự buổi họp báo, trung vệ Nguyễn Thành Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu, bất kể những thay đổi về lực lượng.

Được ban huấn luyện tin tưởng trao băng đội trưởng trong đợt tập trung lần này, cầu thủ sinh năm 1997 cho biết anh xem đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm trong việc kết nối các thành viên và duy trì tinh thần đoàn kết của toàn đội.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung. (Ảnh: VFF)

“Đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân tôi. Tôi cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội đã tin tưởng trao trọng trách này. Tôi sẽ cố gắng tập hợp, động viên và khích lệ anh em từ các buổi tập đến những trận đấu sắp tới. Đó là trách nhiệm mà tôi sẽ nỗ lực thực hiện thật tốt”, Thành Chung chia sẻ.

Theo trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội, việc đội tuyển có thêm nhiều gương mặt mới, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, mang đến những tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng lực lượng.

“Đội tuyển có thêm những cầu thủ mới và rất trẻ. Tôi tin đây sẽ là một đợt thử nghiệm tốt cho các bạn cũng như toàn đội. Với vai trò của mình, tôi sẽ cố gắng dìu dắt, hỗ trợ các cầu thủ mới, cùng Ban huấn luyện hoàn thiện đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn”, Thành Chung cho biết.

Sau những buổi tập đầu tiên, tân đội trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá cao tinh thần và khát khao thể hiện của các đồng đội trẻ. Anh cho rằng sự cạnh tranh tích cực giữa các cầu thủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo thêm những lựa chọn cho ban huấn luyện.

“Qua những buổi tập, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn, từ ánh mắt đến từng bước chạy trên sân. Được tập trung lên đội tuyển là niềm vinh dự và các bạn đều đang thể hiện sự quyết tâm của mình”, Thành Chung chia sẻ.

Dù lực lượng có nhiều thay đổi so với các đợt tập trung trước, trung vệ 29 tuổi khẳng định toàn đội vẫn giữ nguyên tinh thần thi đấu và quyết tâm hướng tới kết quả tốt nhất.

“Khi ra sân, chúng tôi luôn cố gắng giành chiến thắng và đạt được số điểm cao nhất có thể”, đội trưởng Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới, Casper Cup 2026 không chỉ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng tới những chiến thắng khép lại năm 2026, mà còn giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, đánh giá lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn cho những mục tiêu tiếp theo.