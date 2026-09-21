Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc: Toàn đội đã nỗ lực để giành vé vào tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại buổi họp báo sau trận hòa 0-0 trước đội tuyển nữ Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã nắm được kết quả hòa 0-0 giữa Myanmar và Bangladesh. Theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, kết quả này đồng nghĩa đội tuyển cần ít nhất một điểm để giành quyền đi tiếp, song Ban huấn luyện vẫn chuẩn bị cho trận đấu với mục tiêu chiến thắng.

Nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu tối 21/9, Thái Lan có những điều chỉnh đáng kể về đội hình so với hai lượt trận trước, sử dụng 3 trung vệ, đẩy cao 2 cầu thủ chạy cánh và có thời điểm bố trí tới 5 người ở tuyến giữa. Điều này khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến ở hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Ban huấn luyện có những điều chỉnh về cách tiếp cận trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động hơn, tăng cường pressing tầm cao và tạo được một số cơ hội về phía khung thành đối phương.

“Đội đã có 2-3 cơ hội ghi bàn, điển hình là của Bích Thùy hay Vũ Thị Hoa. Nếu tận dụng được, chúng tôi có thể ghi bàn. Nhưng dù sao, 1 điểm cũng khiến chúng tôi hài lòng vì đội tuyển đã giành vé vào tứ kết”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Đánh giá về khả năng ghi bàn khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 1 trận thắng sau vòng bảng, ông Hoàng Văn Phúc thừa nhận hàng công vẫn cần cải thiện. Theo ông, ngoài trận gặp Nhật Bản với sự chênh lệch đáng kể về trình độ, các cầu thủ Việt Nam vẫn tạo được những cơ hội rõ ràng, đặc biệt trong cuộc đối đầu Đài Loan (Trung Quốc).

Ở trận gặp Thái Lan, yêu cầu về kết quả khiến đội tuyển phải cân nhắc giữa tấn công và bảo đảm sự an toàn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng nếu đẩy đội hình lên cao hơn, Việt Nam có thể tạo thêm cơ hội ghi bàn, nhưng điều đó cũng đi kèm rủi ro trong bối cảnh một điểm là đủ để giành quyền đi tiếp.

Tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, đối thủ từng chạm trán thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trong chuyến tập huấn trước Asian Games 2026.

Đánh giá Trung Quốc có trình độ cao hơn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển là hồi phục thể lực, sau đó Ban huấn luyện sẽ phân tích đối thủ và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

“Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công”, ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 (giờ Việt Nam). Ba cặp đấu còn lại là Triều Tiên gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 13 giờ; Hàn Quốc gặp Uzbekistan và Nhật Bản gặp Philippines cùng lúc 17 giờ 30 phút.