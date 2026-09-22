Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam sẵn sàng cho mọi đối thủ ở tứ kết

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Chiều 22/9, phát biểu sau trận thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối bảng C, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gửi lời chúc mừng đối thủ với thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Theo ông, Uzbekistan sở hữu lực lượng đồng đều, với phần lớn cầu thủ từng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và có quá trình chuẩn bị tốt cho Đại hội.

Trước đối thủ được đánh giá cao, Ban huấn luyện U23 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, tốc độ chơi bóng của Uzbekistan cùng một thoáng mất tập trung khiến đội nhận bàn thua ngay phút thứ 6.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chấn thương của Xuân Bắc ảnh hưởng đến khả năng cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái. Trong hiệp 1, chúng tôi đã tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện hiệp 2 có thể đã khác”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận định.

Nhìn lại 3 trận vòng bảng, nhà cầm quân U23 Việt Nam ghi nhận thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng gồm những gương mặt từng dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và một số nhân tố mới.

Tuy nhiên, ông cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, lối chơi của đội có thời điểm còn chậm nhịp, trong khi khả năng xử lý và khai thác khoảng trống ở một phần ba cuối sân chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, điều kiện thời tiết tại Nagoya cũng ảnh hưởng phần nào tới thể lực của các cầu thủ. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng sau vòng bảng là nhanh chóng hồi phục thể trạng trước trận tứ kết.

“Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý để bước vào tứ kết”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh khi đề cập khả năng U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia.

Về lực lượng, U23 Việt Nam đã phải có những điều chỉnh nhân sự qua từng trận, trong đó Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng của các cầu thủ trước khi lựa chọn phương án nhân sự cho vòng đấu loại trực tiếp.

Sau 3 lượt trận bảng C, U23 Việt Nam giành 4 điểm với một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại, đứng thứ hai bảng đấu để giành quyền vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ là đội đứng đầu bảng D, được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.