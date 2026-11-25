Huấn luyện viên Cristiano Roland theo dõi các tuyển thủ U17 Việt Nam trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Chiều 25/11, trước buổi tập tại Doha (Qatar), huấn luyện viên Cristiano Roland đã chia sẻ về công tác chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam cho cuộc đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, với thất bại 2-3 trước U17 Bỉ và trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 New Zealand. Dù chưa giành được chiến thắng, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland đã để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt là khả năng ghi năm bàn thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đánh giá về hành trình đã qua, nhà cầm quân người Brazil cho biết mục tiêu của U17 Việt Nam tại giải đấu không chỉ dừng lại ở kết quả, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và tiến bộ qua từng trận đấu.

“Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ rất mạnh, nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ”, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Brazil, sau hai trận đấu có cường độ cao, vấn đề hồi phục thể lực được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi U17 Việt Nam tiếp tục phải đối đầu với một đối thủ có chất lượng chuyên môn vượt trội.

“Trong bóng đá, thể lực đương nhiên rất quan trọng và là phần việc chúng tôi chú trọng. Bên cạnh thể lực, Ban huấn luyện cũng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ bởi mọi trận đấu với chúng tôi đều rất khó khăn. Sự nỗ lực vượt qua đối thủ, dám chơi dũng cảm và mạnh mẽ là yếu tố then chốt”, ông nhấn mạnh.

Đề cập đến U17 Mali, huấn luyện viên Cristiano Roland đánh giá đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, đã giành chiến thắng ở cả hai lượt trận đầu tiên. Ban huấn luyện U17 Việt Nam đã tiến hành phân tích lối chơi, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của đại diện châu Phi nhằm xây dựng phương án tiếp cận phù hợp.

Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quyết định vẫn là khả năng duy trì sự tập trung, tính kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu của toàn đội.

“Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của Ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời”, huấn luyện viên Cristiano Roland nhận định.

Nhìn lại hai lượt trận đã qua, nhà cầm quân người Brazil bày tỏ niềm tự hào khi các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ thể hiện quyết tâm mà còn chứng minh khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Ông cho rằng, dù ban đầu không được đánh giá cao tại bảng G, U17 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ và khát vọng vươn lên thông qua từng trận đấu.

“Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là ‘đội lót đường’. Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò”, ông chia sẻ.

Cuộc đối đầu U17 Mali ngày 26/11 được dự báo sẽ tiếp tục là thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Sau hai trận đấu giàu cảm xúc, U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, duy trì thể lực và hạn chế những khoảng trống khi đối phương gia tăng sức ép.

Với tinh thần không bỏ cuộc đã thể hiện trước U17 Bỉ và U17 New Zealand, đội tuyển U17 Việt Nam hướng tới lượt trận cuối vòng bảng bằng quyết tâm cao nhất, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường thế giới.