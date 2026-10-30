Huấn luyện sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp từ nhu cầu thực tiễn

Sáng 29/10/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo- Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức khóa tập huấn “Coaching phát triển ý tưởng khởi nghiệp”, với sự tham gia của gần 100 sinh viên. Chương trình hướng đến trang bị phương pháp tư duy, công cụ thực hành giúp sinh viên phát triển ý tưởng trên cơ sở nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở những ý tưởng mới lạ.

Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi ThS. Nguyễn Thị Dung, giảng viên trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cùng CEO Hoàng Châu, nhà sáng lập, chuyên gia tư vấn chiến lược marketing trực tuyến và đào tạo marketing.

Theo diễn giả CEO Hoàng Châu, đừng chờ ý tưởng hoàn hảo mới làm truyền thông. Hãy làm truyền thông để thị trường dạy bạn cách hoàn thiện ý tưởng.

Diễn giả CEO Hoàng Châu, nhà sáng lập, chuyên gia tư vấn chiến lược marketing trực tuyến và đào tạo marketing với bài giảng thu hút

Chương trình khóa tập huấn đặt ra bốn tiêu chí sàng lọc ý tưởng. Đó là nội dung trọng tâm của mô hình 4L, gồm Lớn - Lợi - Lành - Lực, được sử dụng để xem xét và đánh giá ý tưởng khởi nghiệp trên nhiều khía cạnh: quy mô thị trường, lợi ích mang lại cho khách hàng, tác động đối với con người và môi trường, cũng như năng lực triển khai của nhóm thực hiện.

Cách tiếp cận này giúp sinh viên nhìn nhận ý tưởng không chỉ ở tính mới lạ mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, giá trị thực tiễn và nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa. Qua đó, người học có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn và hoàn thiện ý tưởng trước khi phát triển thành dự án.

Bên cạnh công cụ sàng lọc, sinh viên còn được tiếp cận quy trình sáng tạo ý tưởng, từ nhận diện vấn đề, thu thập thông tin, tìm kiếm phương án đến xây dựng giải pháp cụ thể. Các hoạt động thực hành và trao đổi trực tiếp khuyến khích sinh viên quan sát thực tế, đặt câu hỏi, tư duy phản biện và tìm cách kiểm chứng giá trị của giải pháp.

Nhiều sinh viên tương tác cùng ThS. Nguyễn Thị Dung

Khởi nghiệp không chỉ bắt đầu bằng một ý tưởng khác biệt mà còn đòi hỏi khả năng nhận diện đúng vấn đề, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và đánh giá tính khả thi của giải pháp. Vì vậy, việc trang bị phương pháp tư duy và tiếp cận các công cụ thực hành sàng lọc ý tưởng ngay trong môi trường đại học có ý nghĩa quan trọng, từng bước chuyển hóa vấn đề thực tế thành giải pháp khởi nghiệp khả thi và góp phần tích cực trong quá trình hình thành năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

Thông qua khóa tập huấn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Nha Trang tiếp tục thúc đẩy hoạt động hỗ trợ sinh viên khám phá tiềm năng, phát triển ý tưởng và từng bước tiếp cận con đường khởi nghiệp. Đây cũng là hướng kết nối kiến thức được trang bị trong nhà trường với những vấn đề của đời sống và nhu cầu phát triển của xã hội.