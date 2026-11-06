Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tại buổi huấn luyện, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, thoát nạn và CNCH; hướng dẫn kiểm tra, bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy, cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và khai báo thông tin cơ sở.

Cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định.

Thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định do xăng, dầu và khí gas.

Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại kho chứa vật tư, thiết bị do sự cố điện khiến 8 người mắc kẹt, trong đó, có 2 người bị thương nặng. Lực lượng PCCC cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng chức năng. Phối hợp với lực lượng tại chỗ, Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận, cứu người mắc kẹt và khống chế đám cháy.

Thông qua huấn luyện và thực tập phương án, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động; tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng chữa cháy tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp; chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.