Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy tại phường Nùng Trí Cao

Tại buổi huấn luyện, học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC và CNCH năm 2024; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; kiến thức về nguyên nhân gây cháy, các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ.

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn các biện pháp, kỹ thuật chữa cháy, CNCH; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn; quy trình kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Các nội dung về cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH. Trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay, lăng, vòi chữa cháy và kỹ thuật thoát nạn trên cao bằng dây hạ chậm.

Thông qua huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.