Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Ủy ban MTTQ tỉnh

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn và cứu người bị nạn; hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện chữa cháy. Đồng thời, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114, khai báo thông tin cơ sở và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Phần thực hành, các học viên được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt các đám cháy giả định đối với chất lỏng xăng, dầu và khí gas.

Lớp huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn tại các cơ sở.