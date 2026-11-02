Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Trường Tiểu học và THCS Nam Tuấn

Tại lớp huấn luyện, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về những nội dung cơ bản của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn và cứu người bị nạn; công tác kiểm tra an toàn tại cơ sở; sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH...

Học viên thực hành kỹ năng sơ, cấp cứu, di chuyển người bị nạn.

Phần thực hành, các học viên được hướng dẫn sử dụng lăng, vòi, triển khai đội hình chữa cháy bằng nước; thực hành sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện khác để xử lý đám cháy giả định; thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và tổ chức cứu người bị nạn.

Qua huấn luyện nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, củng cố năng lực của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; chủ động kiểm tra, phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn.