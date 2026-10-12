Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Ninh Hòa

Vừa qua, tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cho người đứng đầu các cơ sở và thành viên các đội PCCC cơ sở trên địa bàn khu vực Ninh Hòa.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật PCCC và CNCH; Nghị định số 105 ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Thông tư số 36 ngày 15-5-2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105. Nội dung tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và từng cá nhân trong công tác PCCC, CNCH; phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ; đồng thời hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên được trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình bột, bình khí và mền chữa cháy để xử lý các tình huống cháy liên quan đến xăng, dầu, khí gas. Qua đó, các học viên từng bước nâng cao khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn mới phát sinh.

Nội dung CNCH cũng được chú trọng, bao gồm kiến thức và kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu người bị nạn, các kỹ thuật CNCH cơ bản. Việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên dễ tiếp thu và có thể vận dụng vào điều kiện thực tế tại cơ sở.