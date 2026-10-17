Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

Học viên thực hành kỹ năng di chuyển người bị nạn.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ. Các học viên được hướng dẫn khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH; cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện chữa cháy.

Sau phần lý thuyết, học viên được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; sơ cấp cứu người bị nạn bằng kỹ thuật hồi sức tim phổi; di chuyển người bị nạn; triển khai vòi và hệ thống chữa cháy bằng nước.

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng PCCC cơ sở của Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo tình huống giả định. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi đám cháy diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp có mặt, phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và khống chế đám cháy. Buổi thực tập diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về lực lượng và phương tiện tham gia.