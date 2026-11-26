Quang cảnh buổi huấn luyện.

Tham gia các lớp huấn luyện có hơn 500 người là đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 1 ngày, học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của chính quyền địa phương, cá nhân và lực lượng dân phòng trong công tác PCCC. Đồng thời, trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, kinh doanh khí đốt hóa lỏng, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên sử dụng bình cứu hỏa.

Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy xăng dầu; xử lý tình huống rò rỉ khí gas; sử dụng chăn chiên chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy thô sơ, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Kết thúc huấn luyện, học viên thực hiện kiểm tra cả phần lý thuyết và thực hành để đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức, kỹ năng.

Học viên được thực hành chữa cháy.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về PCCC và CNCH; chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ cháy, nổ ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.