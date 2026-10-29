Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng khu vực Mang Yang

Các học viên được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy ban đầu. Ảnh: Khánh Phong

Tại lớp huấn luyện, các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ cháy, nổ, xác định nguyên nhân gây cháy và các biện pháp phòng ngừa tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ; phương pháp thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức CNCH trong các tình huống khẩn cấp.