Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng khu vực Mang Yang
Ngày 28 và 29-10, Đội PCCC và CNCH khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Mang Yang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 322 thành viên đội dân phòng thuộc 5 xã: Mang Yang, Ayun, Hra, Kon Chiêng và Lơ Pang.
Tại lớp huấn luyện, các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ cháy, nổ, xác định nguyên nhân gây cháy và các biện pháp phòng ngừa tại khu dân cư.
Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ; phương pháp thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức CNCH trong các tình huống khẩn cấp.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/huan-luyen-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-cho-luc-luong-dan-phong-khu-vuc-mang-yang-post603472.html