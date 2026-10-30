Thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được cán bộ, chiến sĩ Công an phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; trách nhiệm của lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, cách sử dụng, bảo quản các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Quá trình thực hành được triển khai trực tiếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Công an, giúp học viên nắm vững thao tác, nâng cao khả năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại địa bàn dân cư.

Trước đó, Công an các xã Thăng Phú, Bến Giằng, Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở địa phương.