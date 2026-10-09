Huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao khả năng tác chiến

Lớp huấn luyện diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 9/10, chia thành 2 đợt, mỗi đợt 25 ngày huấn luyện thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Cà Mau) được huấn huyện về kỹ thuật, chiến thuật võ thuật Công an nhân dân; kỹ năng sử dụng súng ngắn; kỹ thuật vận động chiến đấu; đội hình giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Cà Mau) tập luyện võ thuật Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng khống chế, phòng vệ trước đối tượng sử dụng dao găm.

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập đội hình giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.

Bên cạnh huấn luyện nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ còn được giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa), tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Kết quả huấn luyện, có 211 cá nhân đạt loại giỏi, chiếm 33,4%; 310 cá nhân đạt loại khá, chiếm 49%.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tập luyện.

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ và công tác tổ chức, điều hành của Ban Chỉ huy, Ban huấn luyện. Đồng chí yêu cầu Trung đoàn tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu huy động lực lượng khi cần thiết.

Đồng thời, Trung đoàn cần duy trì huấn luyện, tích cực tham gia diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố, bạo loạn, tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn khi có yêu cầu./.