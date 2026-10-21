Huấn luyện nghiệp vụ, khả năng phối hợp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 20-10 đến 27-10-2026, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở phường An Khê với 172 thành viên tham gia lớp huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật và nghiệp vụ năm 2026. Đợt tập huấn nhằm trang bị, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, khả năng phối hợp với Công an phường trong công tác nắm tình hình, tuần tra, phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.
Đặc biệt, sau khi UBND phường An Khê kiện toàn 43 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 172 thành viên, việc tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm lực lượng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ Công an phường trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Kiện toàn tổ chức đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động giúp mỗi thành viên trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT phường An Khê vững về pháp luật, chắc về nghiệp vụ, tận tụy với Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT ngay từ địa bàn dân cư.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/huan-luyen-nghiep-vu-kha-nang-phoi-hop-cho-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-post359715.html