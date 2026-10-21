Huấn luyện nghiệp vụ, khả năng phối hợp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở phường An Khê tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đặc biệt, sau khi UBND phường An Khê kiện toàn 43 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 172 thành viên, việc tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm lực lượng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ Công an phường trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Kiện toàn tổ chức đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động giúp mỗi thành viên trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT phường An Khê vững về pháp luật, chắc về nghiệp vụ, tận tụy với Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT ngay từ địa bàn dân cư.