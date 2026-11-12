Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát cơ động

Khai mạc huấn luyện nghiệp vụ CC và CNCH thường xuyên cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện.

Đợt huấn luyện được tổ chức thành 2 lớp. Trong thời gian 20 ngày, các cán bộ, chiến sĩ được trang bị kiến thức về quy định pháp luật trong công tác PCCC và CNCH; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu; các biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ được ôn luyện các động tác, kỹ thuật cá nhân cơ bản như: Di chuyển nạn nhân; rải, xách, vác, lắp và cuộn vòi chữa cháy; các tư thế cầm lăng chữa cháy; đội hình chữa cháy cơ bản và phương pháp truyền, tiếp nước chữa cháy. Đồng thời, thực hành kỹ thuật đưa người qua thang từ trên cao xuống; sử dụng mặt nạ lọc độc; vận hành máy cắt bê tông để mở lối tiếp cận nạn nhân và cứu người trong một số tình huống mưa bão. Kết thúc khóa huấn luyện, Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả các học viên.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phát biểu tại khai mạc huấn luyện.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động, giúp lực lượng vận dụng thành thạo, hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân./.