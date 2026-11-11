Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy tại Nhà máy thủy điện Hòa Thuận

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp 2 lực lượng tại Nhà máy thủy điện Hòa Thuận.

Các học viên được phổ biến, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; nhận diện các nguy cơ phát sinh cháy, nổ trong quá trình vận hành, sản xuất tại nhà máy thủy điện; quy trình xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ và cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra các phương tiện chữa cháy ban đầu. Đồng thời, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực II hướng dẫn kỹ thuật triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng lăng, vòi và bình chữa cháy để xử lý các tình huống cháy mới phát sinh.

Phần thực tập phương án được triển khai với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực nhà máy thủy điện. Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho lực lượng chức năng, tổ chức cắt nguồn điện tại khu vực xảy ra cháy, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để triển khai dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường bằng xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức triển khai đội hình, phun nước khống chế và dập tắt đám cháy theo phương án đã xây dựng.