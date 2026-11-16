Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở Công an tỉnh

Khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được huấn luyện 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần lý thuyết tập trung vào các quy định của pháp luật về PCCC, kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ tại trụ sở Công an tỉnh. Phần thực hành gồm: Xử lý sự cố cháy, nổ mới phát sinh; tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người; sơ cấp cứu người bị nạn và sử dụng các hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại trụ sở.

Các đại biểu dự khai mạc lớp huấn luyện.

Phát biểu tại lớp huấn luyện, Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, chú trọng thực hành, sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH; nắm chắc quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ, kỹ năng báo động, thông tin liên lạc, thoát nạn, cứu người và phối hợp chữa cháy ban đầu. Qua huấn luyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành hạt nhân tích cực trong công tác PCCC tại đơn vị, góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.