Huấn luyện nghiêm, diễn tập đạt giỏi

Đại úy Nguyễn Kiên Trung, Đại đội trưởng Đại đội 16 Súng máy phòng không 12,7mm cho biết: "Bên cạnh rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chúng tôi chú trọng duy trì bộ đội thực hiện đúng các quy định bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, không chủ quan, không bỏ qua bất kỳ bước nào trong quy trình bắn đạn thật. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập".

Khẩu đội Súng máy phòng không 12,7mm của Trung đoàn Gia Định luyện tập tình huống chiến đấu.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, Trung đoàn Gia Định chú trọng bồi dưỡng cán bộ về trình độ, phương pháp tổ chức, chỉ huy, điều hành diễn tập và công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến. Đơn vị tập trung nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện cơ bản với luyện tập tổng hợp, chuyên sâu sát thực tế. Bộ đội được huấn luyện nắm vững tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình sử dụng, bảo quản vũ khí và các quy định bảo đảm an toàn. Cán bộ trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời uốn nắn những hạn chế, giúp chiến sĩ thuần thục động tác theo chức trách, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn triển khai đồng bộ các mặt chuẩn bị diễn tập, từ xây dựng văn kiện, kế hoạch, khảo sát, chuẩn bị thao trường đến bảo đảm con người, vũ khí, trang bị, phương tiện và phương án cơ động. Từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy trong hành quân, trú quân dã ngoại; tăng cường kiểm tra trước, trong và sau thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ và tư tưởng bộ đội, kịp thời giáo dục, động viên, chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện chủ quan, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, vi phạm kỷ luật.

Từ kết quả tham gia diễn tập lực lượng phòng không, Trung đoàn Gia Định đang tích cực chuẩn bị mọi mặt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập cuối năm 2026.