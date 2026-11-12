Huấn luyện nâng cao chất lượng Cảnh sát Cơ động năm 2026

Trình diễn nội dung đối kháng.

Theo đó, đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 4-9 đến ngày 10-11, với sự tham gia của 401 CBCS thuộc Đội CSCĐ và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Nội dung huấn luyện được triển khai toàn diện, tập trung vào võ thuật Công an nhân dân (CAND), kỹ thuật cơ bản, đồng diễn, phân thế, bài quyền, bắn súng, chiến thuật chiến đấu CSCĐ, xử lý các tình huống nghiệp vụ và huấn luyện chó nghiệp vụ. Quá trình tổ chức huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch đề ra; kết hợp hài hòa giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện kỹ năng cá nhân với khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến. Qua đó, giúp CBCS củng cố kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phức tạp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi báo cáo, CBCS đã trình diễn nhiều nội dung huấn luyện chuyên sâu như võ thuật CAND, ghép đòn nâng cao, đối kháng tay không; vận dụng kỹ thuật võ thuật kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; thực hành các phương án chiến đấu, xử lý đối tượng sử dụng hung khí, khống chế và bắt giữ đối tượng. Các nội dung được thực hiện thuần thục, đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn. Những màn thực hành không chỉ thể hiện kết quả huấn luyện mà còn phản ánh tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS.