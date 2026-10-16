Huấn luyện miễn phí nâng cao năng lực đội ngũ của hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM

Các học viên khóa huấn luyện mentor được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học. Ảnh: Hà An.

Lớp học của kết nối

Một buổi huấn luyện đội ngũ mentor thu hút gần 50 người là các giảng viên đại học, nhà khởi nghiệp, doanh nghiệp…diễn ra sôi nổi ngay từ đầu tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (SIHUB). Không khí hào hứng trong mỗi câu chuyện được kể ra khi mỗi người tham gia lớp học phải bắt chuyện, làm quen với nhau dù họ có thể chưa từng quen biết trước đó.

Theo ThS Phạm Duy Hiếu (giảng viên khóa học), khi mỗi người làm quen được với nhau, họ đã chiếm 80% thành công để trở thành mentor. Khi mentor tạo cho mentee (người được cố vấn) một không gian an toàn, kết nối sâu, họ sẽ chia sẻ mọi thứ.

“Kết nối là điều kiện tiên quyết để hình thành kỹ năng của một mentor. Có một nghịch lý người càng quen biết nhau càng khó kết nối vì do đã biết rõ về người kia nên rất dễ bỏ qua, dẫn đến mất gắn kết”, ThS Phạm Duy Hiếu nhìn nhận.

Các học viên khóa huấn luyện mentor kết nối với nhau nhằm phát triển kỹ năng cố vấn. Ảnh: Mai Nguyễn.

Được thực hành, tương tác suốt buổi học để tăng cường kỹ năng kết nối là điều mà nhiều người tâm đắc khi tham gia khóa huấn luyện mentor miễn phí do SIHUB tổ chức.

ThS Cao Trọng Hợp (Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TPHCM) từng tham gia giảng dạy về khởi nghiệp cho sinh viên. Vừa làm công việc giảng viên, anh cũng đóng vai trò cố vấn hỗ trợ các bạn sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Từng khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch từ khoảng 20 năm trước và đã có giai đoạn thành công, ông Hợp tin rằng, với kinh nghiệm đó mình sẽ thấu cảm và chia sẻ lại cho các bạn khởi nghiệp sau này.

Theo ThS Hợp, khóa huấn luyện đội ngũ mentor rất hữu ích khi đã tổng quan hóa các vấn đề mà những người cố vấn thường gặp phải như cách tiếp cận mentee thế nào; làm thế nào để “phá băng” trong quá trình trao đổi, tháo gỡ vấn đề… Ngoài ra, theo ThS Hợp, chương trình còn cung cấp thông tin cần thiết cho mentor để họ có thể vượt qua những vấn đề gặp phải trong quá trình tư vấn cho mentee.

Cụ thể, chương trình đưa ra yếu tố văn hóa trong khởi nghiệp, trang bị kiến thức tài chính, luật, công nghệ… cho mentor. “Những kiến thức hữu ích giúp có thể giúp tôi dạy lại cho sinh viên, cũng như huấn luyện các bạn theo tình huống thực tế. Đây là những công việc giúp người mentor có thể nâng cao kỹ năng”, ThS Hợp nói.

Còn anh Lê Văn Thạnh Vinh (điều hành doanh nghiệp lĩnh vực thiết kế nội thất) cho biết, khóa huấn luyện mentor giúp bản thân nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp. Đây là những bài học để anh có thể huấn luyện lại nhân viên của mình, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong công ty. “Đổi mới không chỉ là tạo ra một giải pháp mới mà còn là phát triển những cái đang có tốt hơn, tối ưu hơn giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp”, anh Vinh nhìn nhận.

Theo bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc vận hành Startup Vietnam Foundation, nội dung chương trình huấn luyện mentor do đơn vị tự xây dựng, hoàn thiện và triển khai theo thực tế vận hành, văn hóa làm việc của doanh nghiệp khởi nghiệp. Kiến thức trang bị cho mentor gồm công nghệ, tài chính, phát triển bền vững… Bên cạnh đó là bộ kỹ năng kết nối, thấu cảm để mentor tăng cường năng lực nắm bắt các vấn đề của doanh nghiệp khởi nghiệp và đưa ra góp ý giúp họ giải quyết.

Nâng cao năng lực con người trong hệ sinh thái

Từ kinh nghiệm làm cố vấn cho nhiều sinh viên khởi nghiệp, ThS Cao Trọng Hợp cho rằng, các bạn trẻ ngày nay có năng lực tiếp cận công nghệ nhanh, có đam mê và khát vọng khởi nghiệp.

Tuy nhiên, ông cho rằng, sinh viên muốn cạnh tranh được trong thị trường phải thực sự giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi. Nếu không giỏi chuyên môn, các bạn trẻ cần năng lực sử dụng con người, quản trị doanh nghiệp và khả năng lãnh đạo.

“Đây là quá trình các bạn học hỏi, thực hành và tích lũy liên tục để thành công khi khởi nghiệp”, ThS Hợp nói. Ông cũng nhìn nhận, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp giỏi chuyên môn nhưng còn hạn chế về vấn đề pháp lý, sở hữu trí tuệ, thị trường…

Nắm bắt được vấn đề này, bên cạnh các chương trình huấn luyện cố vấn khởi nghiệp, SIHUB còn tổ chức các khóa học về pháp lý khởi nghiệp. Khóa học giúp người học tiếp cận pháp lý theo một hệ thống, từ nhận diện vấn đề, hiểu những rủi ro có thể gặp phải và chủ động phòng ngừa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dự án và nhà sáng lập.

Bên cạnh đó, SIHUB còn tổ chức nhiều khóa huấn luyện khác nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên, giới trẻ, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp như: Kỹ năng lập và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; Thiết kế mô hình kinh doanh hiệu quả cho dự án khởi nghiệp và startup; Phân tích và quản trị tài chính trong dự án khởi nghiệp; Chiến lược phát triển sản phẩm, Go-to-Market và chiến lược gọi vốn, làm việc với nhà đầu tư.

Tiếp đến là các khóa xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp; Kỹ năng ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu; Trải nghiệm sáng tạo thiết bị tại phòng Fablab; Khóa học lập trình Arduino (lý thuyết & thực hành); Thực hành bán hàng livestream trên mạng xã hội. Đặc biệt, tất cả các khóa huấn luyện đều không thu phí, 100% miễn phí cho học viên.

Học viên tham gia khóa huấn luyện xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ảnh: Mai Nguyễn.

Bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, mục tiêu các khóa huấn luyện hướng đến không chỉ là trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp người học hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn.

Lãnh đạo SIHUB chia sẻ, thông qua các khóa huấn luyện, học viên được trang bị phương pháp nhận diện cơ hội, phát triển giải pháp, kiểm chứng nhu cầu thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh và từng bước đưa sản phẩm, công nghệ ra thị trường. Với sinh viên và người trẻ, đây là nền tảng để nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, chủ động tạo ra cơ hội. Với các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp, đây là năng lực để đổi mới, thích ứng và phát triển bền vững.

"Chúng tôi mong muốn góp phần hình thành một hệ sinh thái mà ở đó, con người không chỉ có ý tưởng mà còn có năng lực hiện thực hóa ý tưởng, kết nối nguồn lực và tạo ra những giá trị mới cho thành phố", bà Luận nói.