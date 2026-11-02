Huấn luyện lực lượng tự vệ các cơ quan, tổ chức năm 2026

Ngày 2-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức năm 2026. Dự và chỉ đạo khai mạc có Thượng tá Trần Tuấn Cường - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tá Trần Tuấn Cường phát biểu khai mạc huấn luyện.

Đợt huấn luyện gồm 2 lớp, trong đó lớp 1 diễn ra từ ngày 2 đến 9-11, lớp 2 diễn ra từ ngày 10 đến 17-11. Trong thời gian huấn luyện, các học viên được học tập các nội dung giáo dục chính trị - pháp luật gồm: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cùng với đó, các học viên được huấn luyện, thực hành các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ, sử dụng súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, chiến thuật...

Quang cảnh lớp huấn luyện.

Đợt huấn luyện nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật, trình độ sử dụng vũ khí trang bị, xây dựng tác phong công tác cho lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.