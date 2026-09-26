Huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 12)

Thượng tá Nguyễn Tân Lộc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 cho biết: Huấn luyện lực lượng DBĐV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung đoàn 36. Ngay từ đầu năm nay, Đảng ủy Trung đoàn ban hành nghị quyết lãnh đạo, Ban chỉ huy Trung đoàn có kế hoạch triển khai công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu động viên, bổ sung cho lực lượng thường trực thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện được giao, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, chỉ tiêu động viên, huấn luyện, xây dựng lực lượng DBĐV của cấp trên; phối hợp với các địa phương duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ đăng ký, quản lý, kiểm tra, phúc tra, thâm nhập, nắm nguồn DBĐV; tổ chức tiếp nhận đầy đủ, chặt chẽ quân nhân dự bị, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Một buổi huấn luyện của khẩu đội SPG-9 ở Trung đoàn 36.

Là một trong số các quân nhân dự bị tham gia huấn luyện đợt này, Thiếu tá Hoàng Gia Mão, Đại đội trưởng Đại đội 1 DBĐV cho biết: ''Đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy trong ngày, tuần, từ kiểm tra nội vụ, vệ sinh, đến lễ tiết, tác phong. Đội ngũ cán bộ đơn vị luôn quan tâm động viên, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn, nơi ăn ở chu đáo để anh em yên tâm huấn luyện''.

Theo Thiếu tá Hoàng Gia Mão, quá trình huấn luyện, lực lượng DBĐV được trang bị những kiến thức cơ bản về tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn 12, Sư đoàn 308, nhiệm vụ của Trung đoàn; yêu cầu xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những nội dung mới về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của địch; nội dung, phương pháp công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của người chỉ huy; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới...

Những năm qua, Trung đoàn 36 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, lựa chọn phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách khung huấn luyện chuẩn bị đầy đủ sổ sách giáo án huấn luyện, thao trường, bãi tập, nơi ăn ở của bộ đội. Khi các địa phương giao nguồn, Trung đoàn đã tổ chức tiếp nhận, quán triệt nhiệm vụ, các quy định, sắp xếp biên chế thành các khung trung đội, đại đội để tổ chức huấn luyện.

Một buổi huấn luyện của khẩu đội SPG-9 ở Trung đoàn 36.

Thiếu tá Trần Văn Thành, Trợ lý Pháo Binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 36 cho biết: Được đơn vị phân công tham gia huấn luyện lực lượng DBĐV trên cương vị Trung đội trưởng Trung đội SPG-9, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị, thục luyện giáo án. Quá trình lên lớp, tôi chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính, qua đó, giúp lực lượng DBĐV có bản lĩnh vững vàng, biết vận dụng trong các tình huống chiến đấu, đánh chiếm mục tiêu ở mọi địa hình.

Thông qua huấn luyện, lực lượng DBĐV hiểu rõ trách nhiệm của người quân nhân dự bị, vững tin vào đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ. Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.