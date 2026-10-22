Huấn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân vùng đồng bào DTTS ở Nam Thành

Quang cảnh hội nghị

Tham gia chương trình có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Cán bộ, chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 và Công an xã Nam Thành dự hội nghị

Tại hội nghị, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC, phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, nhất là các sự cố do chập điện, sử dụng bếp củi, bếp gas không an toàn.

Người dân tham gia tập huấn

Người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt gia đình, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, cách thông báo sự cố qua số điện thoại 114 và quy trình xử lý ban đầu khi phát hiện đám cháy.

Người dân tham gia tập huấn

Nội dung tuyên truyền được truyền đạt gắn với những tình huống thực tế trong đời sống, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy, nổ.

Bên cạnh phần lý thuyết, người tham gia còn được hướng dẫn kiểm tra, bảo quản và sử dụng bình chữa cháy xách tay, gồm bình chữa cháy dạng bột và bình khí CO₂.

Người dân cũng được thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống rò rỉ khí gas, cách ứng phó khi gas bốc cháy và phương pháp hỗ trợ, di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 phổ biến kiến thức PCCC cho người dân

Thông qua các tình huống thực hành, người dân có điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố tại gia đình, cụm dân cư.

Người dân được thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy bẳng bình chữa cháy xách tay

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho các hộ gia đình tham gia chương trình, góp phần động viên người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về PCCC và CNCH tại địa phương.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 và Công an xã Nam Thành trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình

Thông qua hội nghị, lực lượng chức năng mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.