Huấn luyện kỹ năng cứu người giữa biển

Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng trực tiếp hướng dẫn và "cầm tay chỉ việc" cho ngư dân cách ép tim ngoài lồng ngực. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngư dân học sơ cứu bài bản

Trên biển, khi tai nạn xảy ra, người có thể giúp nạn nhân trong những phút đầu tiên chính là người đang ở bên cạnh. Với ông Nguyễn Bưng, 71 tuổi, ngư dân ở tổ dân phố Nam Diêu (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), điều này càng thấm thía sau nhiều năm gắn bó với nghề lặn.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng, chuẩn bị cho các chuyến vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở tuổi 71, ông Bưng hiểu rằng mỗi chuyến biển đều tiềm ẩn rủi ro, nhất là với người trực tiếp làm việc dưới nước. Chính vì vậy, khi được tham gia buổi hướng dẫn sơ cấp cứu do Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức, ông chăm chú theo dõi từng thao tác, từ xử lý ban đầu khi có người gặp nạn đến cách hỗ trợ nạn nhân trước khi có thể đưa vào bờ.

Nhiều ngư dân lâu năm vốn đã có kinh nghiệm xử lý tai nạn nhưng chủ yếu là kinh nghiệm truyền từ người này sang người khác, chưa phải lúc nào cũng đúng cách. Trong khi ở xa bờ, chỉ cần chậm và sơ cứu không đúng, nạn nhân có thể rơi vào nguy hiểm.

Theo ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây, phường có hơn 60 hội viên nông dân thường xuyên đánh bắt hải sản trên biển. Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu là cách giúp họ chủ động hơn trước những tình huống bất trắc. Mỗi người biết sơ cứu cũng có thể trở thành người hỗ trợ đầu tiên cho bạn nghề.

Hoạt động hỗ trợ và ứng cứu tàu cá trên biển khi có sự cố xảy ra

Tạo mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng

Theo bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng, Trung tâm đang xây dựng mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng, tập huấn cho ngư dân và những lực lượng có khả năng tham gia sơ cấp cứu. Mục tiêu là tạo thêm một lớp hỗ trợ người bệnh trong khoảng thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Nhân viên y tế trực tổng đài và điều phối tại Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với ngư dân, khoảng thời gian ấy có thể kéo dài hơn nhiều so với trên đất liền. Khi tai nạn xảy ra giữa biển, người ở bên cạnh nếu thuần thục cách cầm máu, xử trí chấn thương, hỗ trợ người ngừng tuần hoàn hay thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, đều có thể giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa một nạn nhân gặp nạn trên biển về cơ sở y tế

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, giảng viên Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng cho biết, các lớp tập huấn không nhằm thay thế nhân viên y tế mà giúp người dân biết cách xử trí ban đầu. Việc dạy được thực hiện theo hướng “cầm tay chỉ việc”, để người học thực hành thành thạo và có thể áp dụng ngay khi gặp sự cố trên biển.

Đông đảo ngư dân đang thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trên biển, không ai mong tình huống cấp cứu xảy ra. Nhưng khi điều không mong muốn ập đến, điều quan trọng là những phút đầu tiên không trôi qua trong bất lực. Bởi đôi khi, trước khi sự trợ giúp chuyên nghiệp đến nơi, người ở bên cạnh chính là người có thể giữ lại cơ hội sống cho nạn nhân.