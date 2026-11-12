Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Ngay sau những tiết học lý thuyết, các nội dung học tập được phân tích, làm rõ ngay trên quả tên lửa bổ giúp cán bộ, nhân viên nhanh chóng nắm bắt, hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức

Ngay từ đầu năm, Lữ đoàn chỉ đạo các đội, trạm phân chia cán bộ, nhân viên thành các nhóm dưới 5 năm, từ 5 đến 10 năm và trên 10 năm công tác tại đơn vị. Căn cứ vào đó, các đội, trạm xây dựng nội dung, kế hoạch huấn luyện sát với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.

Buổi huấn luyện chuyên ngành của cán bộ, nhân viên Trạm Kỹ thuật hôm nay bắt đầu bằng những nội dung huấn luyện lý thuyết. Theo phương trâm “Lý thuyết đi đôi với thực hành”, ngay sau những tiết học lý thuyết, các nội dung học tập được phân tích, làm rõ ngay trên quả tên lửa bổ-mô hình quả tên lửa phục vụ huấn luyện. Được huấn luyện trực quan ngay trên mô hình quả tên lửa giúp cán bộ, nhân viên nhanh chóng nắm bắt, hiểu sâu và nhớ lâu các nội dung kiến thức.

Thiếu tá Trần Đình Ninh, Ngành trưởng ngành Thiết bị mặt đất, Trạm Kỹ thuật, Lữ đoàn 681-giáo viên lớp huấn luyện chuyên ngành cho biết: “Việc huấn luyện lý thuyết ngay trên quả tên lửa bổ giúp các đồng chí nắm chắc được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vũ khí trang bị. Sau khi huấn luyện chuyên ngành các đồng chí kỹ thuật viên cũng như sĩ quan sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn và chuyên sâu về trang bị mà ngành mình quản lý”.

Tại phòng học mô phỏng của Trạm Chỉ huy chiến đấu, mỗi vị trí chiến đấu được mô phỏng trên một bộ máy tính kết nối đồng bộ với vị trí giáo viên. Các bước thao tác cũng như quá trình phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí được mô phỏng giống như trên kíp xe chiến đấu trong thực tế…

Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2024, Trung úy Trần Quốc Bảo được điều động về làm Phân đội trưởng Phân đội 1, Trạm Chỉ huy chiến đấu, Lữ đoàn 681. Sau hơn 1 năm huấn luyện, Quốc Bảo đã làm chủ được trang bị kỹ thuật tại vị trí được phân công. Trần Quốc Bảo chia sẻ: “Hệ thống mô phỏng sẽ giúp cho các chắc thủ tăng cường thời gian thực hành, nắm chắc thứ tự, hành động thao tác của mình tại vị trí chiến đấu trên xe chỉ huy chiến đấu. Huấn luyện thành thạo trên hệ thống mô phỏng giúp giảm thời gian huấn luyện, bảo đảm an toàn và tránh những hỏng hóc cho trang bị thật”.

Điều khiển xe hỏa lực đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác từ phân đội trưởng đến các vị trí trắc thủ và lái xe. Các trắc thủ hỏa lực được huấn luyện thành thạo vị trí chiến đấu và làm chủ vũ khí trang bị được phân công. Các nội dung huấn luyện thực hành trên xe được lồng ghép trong ngày bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật nhằm tăng thời gian vận hành, khai thác sử dụng thực tế trên xe.

Đại úy Nguyễn Đình Bảo, Phân đội trưởng Phân đội 2, Đội hỏa lực, Lữ đoàn 681 kể: “Sau khi huấn luyện tại phòng huấn luyện mô phỏng các trắc thủ đã thành thạo các bước thao tác sử dụng vũ khí trang bị. Chúng tôi thường xuyên huấn luyện thực hành trên xe cho kíp trắc thủ. Từ đó giúp cho các trắc thủ nắm chắc và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Lữ đoàn đã tập trung

huấn luyện từng vị trí trắc thủ đến phối hợp các vị trí trên xe và cuối cùng là hiệp đồng giữa các xe trong toàn hệ thống. Toàn Lữ đoàn xây dựng và triển khai nghiêm các kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện phù hợp đặc thù của lực lượng tên lửa bờ. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện sát điều kiện chiến trường, địa hình phức tạp, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động đường bộ, đường biển trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với hội thi, hội thao góp phần nâng cao trình độ thực hành cho kíp trắc thủ, huấn luyện chuyên sâu cho bộ đội thành thạo khai thác sử dụng và làm chủ vũ khí trang bị hiện có”.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trình độ chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt diễn tập, huấn luyện hiệp đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến hiện đại.