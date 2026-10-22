Huấn luyện chuyên ngành biên phòng cho Hải đội Dân quân thường trực

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: BÁ VĨNH

Đợt huấn luyện có 157 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó 132 người trực tiếp được huấn luyện và 25 người thuộc tổ giáo viên, đội mẫu và phục vụ.

​Công tác huấn luyện được tổ chức tại hội trường Hải đội Dân quân thường trực với các nội dung trọng tâm như: quán triệt Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định 200/2025/NĐ-CP về Luật Phòng thủ dân sự; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Cán bộ, chiến sĩ còn được trang bị kiến thức về công tác cứu hộ, cứu nạn; kiểm soát biên phòng và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quy trình bắt giữ, lập biên bản đối tượng vi phạm bị bắt quả tang.

​Phần thực hành được tổ chức tại cầu cảng Hải đội 2 Biên phòng gồm: diễn tập phương án phối hợp xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải; xử lý tình huống tranh chấp ngư trường, va chạm, buôn vướng lưới của ngư dân trên biển.

​Các học viên cũng tham quan mô hình thực tế về sắp xếp trật tự nội vụ, hệ thống biển bảng trên kíp tàu thuộc Hải đội 2 Biên phòng.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: BÁ VĨNH

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Hải đội dân quân thường trực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.